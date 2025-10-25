【難読漢字】「卒塔婆」って読めますか？ 語彙力アップ間違いなし！

あなたは読めますか？

突然ですが、「卒塔婆」という漢字読めますか？

お墓のそばに立てられた細長い木の板のことで、仏教の供養に関わる、非常に大切な意味を持つものです。

気になる正解は……

「そとば」でした！

「卒塔婆（そとば）」の意味は、故人の追善供養（ついぜんくよう）のために、お墓の後ろなどに立てる細長い木の板のことです。略して「塔婆（とうば）」とも呼ばれます。

この言葉は、仏教の発祥地インドのサンスクリット語で「仏塔」を意味する**「ストゥーパ」が語源となっています。仏塔は、お釈迦様の遺骨を納めた塔であり、卒塔婆はその仏塔を簡略化した形をしています。

卒塔婆を立てること自体が善行とされ、その功徳が故人の冥福につながるという仏教の教えに基づいて行われます。卒塔婆には、故人の戒名、命日、経文、供養の年月日などが墨で書かれています。

例文としては、「一周忌の法要に合わせて、新しい卒塔婆を立てた」「お盆の時期には、多くの卒塔婆**がお墓に並ぶ」のように使われます。

単なる木の板ではなく、故人の供養と感謝の気持ちを表す、重要な意味が込められたものなのです。

この機会に、読み方と意味をしっかり覚えておきましょう。

