【難読漢字】「玄人」って読めますか？ 「素人」とセットで覚えたい！

あなたは読めますか？

突然ですが、「玄人」という漢字読めますか？

「素人（しろうと）」の対義語として知られる言葉ですが、この漢字表記はかなり難読です。「げんじん」と読んでしまいそうですが、正しい読み方は知っているでしょうか？

気になる正解は……

「くろうと」でした！

「玄人（くろうと）」とは、「技芸などに深く熟達した人」あるいは「ある一つの事を職業、専門としている人」を意味します。簡単に言えば、専門家やプロフェッショナルのことです。

対義語の「素人（しろうと）」が「白（しろ）」に由来するとされるのに対し、「玄人」の「玄」は、奥深い、幽玄な、または黒いという意味合いを持ちます。これは、その道に精通し、奥義に達した人の境地や、長い苦労を経て技術を身につけた人（苦労人）を指すようになったという説があります。

「彼の作る料理は玄人受けする」「玄人と思わせる見事な包丁さばき」「彼女は趣味の域を超えて、もはや玄人はだしの腕前だ」といったように使われます。

「素人」の対義語として意味は知っていても、この漢字表記は難しいですね。この機会に、読み方と、その言葉が持つ「熟練した専門家」という意味をしっかり覚えておきましょう。

