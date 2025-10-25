ÁêÂ³ÀÇ¡ÖºÇÂç80¡ó¸º³Û¡×¤Ç°ì²ÈÂç´î¤Ó¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä¹â¤Þ¤ê¤¹¤®¤¿¡ÖÀáÀÇ°Õ¼±¡×¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¡ÈÅ¥¾Â¤ÎÁèÂ²¡É¤ò¾·¤¯·èÄêÅªÍýÍ³¡ÚÀÇÍý»Î¤¬²òÀâ¡Û
ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤Ë¤Ï¡¢À©ÅÙ¤ÎÍý²ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²´Ö¤ÎÄ´À°¤äÈ½ÃÇ¤âÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀáÀÇ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤¤¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÎã¤Î³èÍÑ¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡½¡½¡£º£²ó¤Ï¡¢µÈÅÄ²ÝÄ¹¤Î¼ÁÌä¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÇÛ¶ö¼ÔÆÃÎã¡×¤È¡Ö¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÈÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Â¿ÅÄÍº»ÊÀÇÍý»Î¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡§A¼Ò¤ÇÆ¯¤¯²ÝÄ¹¡£3¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¡ÊµÈÅÄ¤µ¤ó¡¢Äï¡¢Ëå¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢2¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä¡£ÀÇÍý»Î¤È¤Ï¶ÈÌ³¾å¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¡×¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ù¤¡È°ä»º°Ê³°¡É¤Îºâ»ºÉéÃ´
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖÁêÂ³ÀÇ¤Ã¤Æ¡¢°ä¸À¤ä°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë·×»»¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¤¬3ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶èÀÚ¤Ã¤Æ·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿µÈÅÄ²ÝÄ¹¤ÈÀÇÍý»Î¡£µÈÅÄ²ÝÄ¹¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ò·×»»¤¹¤ë¡È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡É¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ê¡ØÊ£»¨¤ÊÁêÂ³ÀÇ¿½¹ð¡¢¡ÖÀÇÍý»Î¤Ë´ÝÅê¤²¡×¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡ÄÁêÂ³¿Í¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê»Å»ö¡É¡ÚÀÇÍý»Î¤¬²òÀâ¡Û¡Ù¡Ë¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢³ÆÁêÂ³¿Í¤ä¼õ°ä¼Ô¤¬¤É¤Îºâ»º¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¤É¤ÎºÄÌ³¤ò°ú¤·Ñ¤°¤«¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÉéÃ´¤¹¤ëÁêÂ³ÀÇ³Û¤Ï³ÎÄê¤·¤Þ¤»¤ó¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤Ç¤â¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢°ä»ºÊ¬³ä¤Î¶¨µÄ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬¤À¤¤¤¿¤¤¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤Î¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤ì¤Ï½ÅÍ×¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÁêÂ³¿ÍA¤¬¶âÍ»»ñ»º¤Î¤ß¤ò¡¢ÁêÂ³¿ÍB¤¬ÉÔÆ°»º¤Î¤ß¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Î³µ»»¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤Ï¤¤¡£¤³¤ÎÎã¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¶âÍ»»ñ»º¤òÁêÂ³¤·¤Ê¤¤B¤µ¤ó¤ÎÁêÂ³ÀÇÉéÃ´¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³¿ÍB¤ÏÉÔÆ°»º¤Î¤ß¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤·ÁêÂ³ÀÇ¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶âÍ»»ñ»º¤À¤±¤Ç¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤ò»ÙÊ§¤¨¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ºâ»º¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉéÃ´³Û¤â¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÁêÂ³ºâ»º¡É¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦ÁêÂ³ÀÇÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤«¡×¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆÃÎã¡×¤Î³èÍÑ¤¬¥«¥®
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÎã¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Þ¤º¤Ï¡¢Á°Äó¤È¤Ê¤ëÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¼ê½ç¡Û
¢£Âè1ÃÊ³¬
¼¡¤Î½ç½ø¤Ç²ÝÀÇ°ä»ºÁí³Û¡Ê¦¡Ë¤ò»»½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤ÎÁí³Û¡Ê§¡Ë¤È³ÆÁêÂ³¿ÍÅù¤Ø¤ÎÇÛÊ¬³Û¡Ê¨¡Ë¤ò·×»»¤¹¤ë¡£
¡ÁêÂ³ºâ»º¤Î³ÎÇ§¡¢É¾²Á
¢ºÄÌ³¡¢Áò¼°ÈñÍÑ¤Î³ÎÇ§¡¢É¾²Á
£ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¤Ë¼è¤ê¹þ¤àÂ£Í¿ºâ»º¤Î³ÎÇ§¡¢É¾²Á
¤²ÝÀÇ²Á³Ê¡Ê¡¡Ý¢¡Ü£¡Ë
¥ÁêÂ³ÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü³Û
¦²ÝÀÇ°ä»ºÁí³Û¡Ê¤¡Ý¥¡Ë
§³ÆÁêÂ³¿ÍÅù¤ÎÁ´°÷¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤ÎÁí³Û¡Ê¦¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·×»»¡Ë
¨ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÁí³Û¤Î³ÆÁêÂ³¿ÍÅù¤Ø¤ÎÇÛÊ¬³Û
¢£Âè2ÃÊ³¬
³ÆÁêÂ³¿ÍÅù¤Î©¡Á®¤Î¸ÄÊÌ»ö¾ð¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÀÇ³Û¤Î²Ã»»¡¦¸º»»¤ò¹Ô¤¦¡£
©°ì¿ÆÅù¤Î·ìÂ²¡¢ÇÛ¶ö¼Ô°Ê³°¤ÎÁêÂ³¿ÍÅù
¢ÍÁêÂ³ÀÇ³Û¤Î2³ä²Ã»»
ªÇÛ¶ö¼Ô
¢ÍÇÛ¶ö¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÁêÂ³ÀÇ¤Î·Ú¸ºÁ¼ÃÖ
«Ì¤À®Ç¯¼Ô
¢ÍÌ¤À®Ç¯¼Ô¹µ½ü
¬¾ã³²¼Ô
¢Í¾ã³²¼Ô¹µ½ü
Á°²ó¤ÎÁêÂ³¡ÊÎã¡§Éã¡Ë¤ÎÁêÂ³¤«¤é10Ç¯°ÊÆâ¤Ëº£²ó¤ÎÁêÂ³¡ÊÎã¡§⺟¡Ë¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç
¢ÍÁê¼¡ÁêÂ³¹µ½ü
®³°¹ñ¤ËÁêÂ³ºâ»º¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç
¢Í³°¹ñ¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿ÁêÂ³ÀÇ³Û¤Î¹µ½ü
¢£Âè3ÃÊ³¬
³ÆÁêÂ³¿ÍÅù¤´¤È¤Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÁêÂ³ÀÇ³Û¤ò·×»»¤¹¤ë¡£
¿ÞÉ½¤Î¤è¤¦¤Ê·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖÂè1ÃÊ³¬¤Ï¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Ë¤«¤«¤ëÁêÂ³ÀÇ¤ÎÁí³Û¤ò·×»»¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤·¤ÆÂè2ÃÊ³¬¤¬¡¢¸ÄÊÌ¤Î»ö¾ð¤Ë±þ¤¸¤¿ÆÃÎã¤Ë¤è¤ë²Ã¸º»»¡£Âè3ÃÊ³¬¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÇ¼ÀÇ³Û¤¬¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£Àµ³Î¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÁí³Û¤ò·×»»¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤ì¤ò³ÆÁêÂ³¿ÍÅù¤ËÇÛÊ¬¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤¬¡¢Âè1ÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£Â³¤¤¤ÆÂè2ÃÊ³¬¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤ÎÁêÂ³¿ÍÅù¤Î»ö¾ð¤Ë±þ¤¸¤ÆÆÃÎã¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÁêÂ³ÀÇ³Û¤Î²Ã»»¡¦¸º»»¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÂè3ÃÊ³¬¤Ï¡¢Âè1ÃÊ³¬¤ÇÇÛÊ¬¤µ¤ì¤¿ÁêÂ³ÀÇ³Û¤Ë¡¢Âè2ÃÊ³¬¤Ç»»½Ð¤·¤¿²Ã»»¡¦¸º»»¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¡¢ÁêÂ³¿Í1¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬»ÙÊ§¤¦ºÇ½ªÅª¤ÊÇ¼ÀÇ³Û¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÎã¤ÏÁêÂ³¿Í¤ÎÇ¼ÀÇÉéÃ´¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇ³Û¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ä»ºÊ¬³ä¤Î¸¡Æ¤ÃÊ³¬¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢Âè2ÃÊ³¬¤ÎÆÃÎã¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£ÆÃÎã¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÁêÂ³ÀÇ³Û¤Î·Ú¸º¡ÊÁêÂ³ÀÇË¡19¾ò¤Î2¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÃÎã¤Ç¤¹¤«¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×
¡Ú°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¡Ê¤Þ¤¿¤Ï°ä¸À¤Ë¤è¤ëÊ¬³ä¡Ë¤ÈÁêÂ³ÀÇ¤Î´Ø·¸¡Û
¢£1¡¥ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç
³ÆÁêÂ³¿ÍÅù¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼èÆÀ¤¹¤ëºâ»º¤äºÄÌ³¤ò·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤¹¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÊ¬³ä°Æ¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤ÆÁêÂ³ÀÇ³Û¤Î»î»»¤ò·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÊ¬³äÆâÍÆ¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£
¢£2¡¥ºâ»º²ÁÃÍ¤Î¸øÊ¿À¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç
ºâ»º¤ÎÊ¬³ä¤äºÄÌ³¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁêÂ³¿ÍÅù¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¸øÊ¿À¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÁêÂ³ÀÇ³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¢£3¡¥°ä¸À¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ°ä»ºÊ¬³ä¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç
ÁêÂ³¿ÍÅù¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î°ä¸À¤Ç»ØÄê¤µ¤ì¤¿ºâ»º¤äºÄÌ³¤Î¶â³Û¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ³Û¤ò·×»»¤¹¤ë¡£
ºÇÂç1²¯6,000Ëü±ß°Ê¾å¤¬Èó²ÝÀÇ¡Ä¡ÖÇÛ¶ö¼ÔÆÃÎã¡×¤ÎÃæ¿È
ÁêÂ³¿Í¤¬¸Î¿Í¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¡Ë¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³ÀÇË¡¤Ç¤Ï¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÁêÂ³ÀÇ³Û¤Î·Ú¸º¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÎã¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÁ°·Çª¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ì±Ë¡900¾ò¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Þ¤¿¤Ï1²¯6,000Ëü±ß¤Î¤¤¤º¤ì¤«Â¿¤¤¶â³Û¤Þ¤Ç¤ÎÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¿¤È¤¨1²¯6,000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëºâ»º¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤È¤Ï¡¢Ì±Ë¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬ºâ»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë³ä¹ç¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤¬ÇÛ¶ö¼Ô¤È»Ò¤É¤â¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬2Ê¬¤Î1¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»Ä¤ê¤Î2Ê¬¤Î1¤ò¶ÑÅù¤ËÊ¬¤±¤ë¤È¤¤¤¦³ä¹ç¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯ÁêÂ³ÀÇ³Û¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÆÃÎã¤Ê¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤Ï¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢ÀÇÍý»Î¤ËÁêÂ³ÀÇ³Û¤Î´Ê°×»î»»¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤³¤ÎÆÃÎã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ³Û¤Î³µ»»¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤¤¤¨¡¢ÆÃÎã¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÁêÂ³ÀÇ³Û¤Î³µ»»¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç°ä»ºÊ¬³ä¤Î¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤¦¤·¤¿¿Ê¤áÊý¤¬¡¢¾åµ1¡¥¡ÖÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¡×¤Ê¤é¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬¡ÈºÇÂç80¡ó¡É¸º³Û¤À¤¬¡Ä
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤¿¤È¤¨¤ÐÁêÂ³¿Í¤Ï»Ò¤É¤â£³¿Í(Ä¹ÃË¡¢¼¡ÃË¡¢Ä¹½÷)¤Ç¡¢Êì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡Êì¤Ï¼«Âð¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹½÷¤Ï¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÊë¤é¤·¤Ç¡¢Ä¹ÃË¤È¼¡ÃË¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¼«Âð¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Êì¤Î¼«Âð¤ÏÃ¯¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¤ªÊìÍÍ¤¬¼«Âð¡ÊÅÚÃÏ¡¢²È²°¡Ë¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢²¾¤ËÄ¹½÷¤¬¼«Âð¤òÁêÂ³¤·¤Æ½»¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡Ö¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¡ÊÁÅÀÇÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡69¾ò¤Î4¡Ë¡×¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾ÝÌÌÀÑ¤Ï330m2¤Þ¤Ç¤Ç¡¢É¾²Á³Û¤¬ºÇÂç80¡ó¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ä¹ÃË¤È¼¡ÃË¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼«Âð¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆÃÎã¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖºÇÂç80¡ó¤Ç¤¹¤«¡£Ä¹½÷¤¬¼«Âð¤òÁêÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤¬¸º³Û¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÏ²Á¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤Ê¸º³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¤Ï¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¤ªÊìÍÍ¤Ë¼«Âð°Ê³°¤Î¹â³Û¤ÊÁêÂ³ºâ»º¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤È¼¡ÃË¤ÏÍÂ¶â¤Ê¤É¸Â¤é¤ì¤¿»ñ»º¤·¤«ÁêÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀáÀÇ¤è¤ê¡¢¡Ö¸øÊ¿¡×¤µ¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¾ì¹ç¤â
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ÁêÂ³ºâ»º¤Î²ÁÃÍ¤¬¼«Âð¤ËÊÐ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¼«Âð¤òÇäµÑ¤·¤Æ¸½¶â²½¤·¡¢3¿Í¤Ç¸øÊ¿¤ËÊ¬¤±¤ë¤Û¤¦¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢Á°·Ç2¡¥¡Öºâ»º²ÁÃÍ¤Î¸øÊ¿À¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ³Û¤Î·Ú¸º¤è¤ê¤â¡¢ÁêÂ³¿Í´Ö¤Îºâ»º²ÁÃÍ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¸øÊ¿À¤ò½Å»ë¤·¤ÆÊ¬³ä¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö°ä¸À¤¬¤Î¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ä»º¤òÊ¬³ä¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢Á°·Ç3¡¥¡Ö°ä¸À¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ°ä»ºÊ¬³ä¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¡×¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£°ä¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æºâ»º¤Î¼èÆÀ¼Ô¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë½¾¤Ã¤ÆÊ¬³ä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤âÁêÂ³ÀÇ¤ÎÆÃÎã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Â¿ÅÄ Íº»Ê
ÀÇÍý»Î