¡¡2020Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿¡ÖE-girls¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥â¥Ç¥ë¤äYouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÜÅÄ¥¢¥ó¥Ê¡Ê28¡Ë¤¬22Æü¤ËSNS¤ò¹¹¿·¡£É×¤äÂ©»Ò¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿ÜÅÄ¥¢¥ó¥Ê¤Î¹õ¤¤¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡2023Ç¯3·î21Æü¤ËÌó2Ç¯´Ö¸òºÝ¤·¤¿ÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¿ÜÅÄ¥¢¥ó¥Ê¡£¤½¤Î¸åInstagram¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡¢¹õ¤¤¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯3·î29Æü¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÜÅÄ¥¢¥ó¥Ê¡¢É×¤äÂ©»Ò¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡10·î22Æü¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö½µËöìÔÂô¤Ç¥×¥Á²ÈÂ²Î¹¹Ô º´²ì¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤ª½É¤Ë½ÉÇñ¡ª¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¸½ºß½»¤ó¤Ç¤¤¤ëº´²ì¸©¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¡Ö³ª¸æÅÂ¡×¤Ç¤Î¥×¥Á²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢¾Ð´é¤ÇÂ©»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢É×¤äÂ©»Ò¤È¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç´é¤¬´Ë¤à¡£3¿Í¤Ç¥¤¥¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤È¤¦¤Ë¥¹¥Æ¥¤Ê²ÈÂ²¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë