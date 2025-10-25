近年、「サ高住（サービス付き高齢者向け住宅）」や有料老人ホームをはじめとした「高齢者施設」の利用が広がる一方、金銭トラブルに遭う人も増えているようです。低料金を想定して入居したものの、気づけば支出が膨らみ、生活が圧迫されるケースが少なくありません。70代男性の事例をもとに、高齢者施設に潜む金銭的リスクと注意点をみていきましょう。※個人の特定を避けるため、登場人物の情報など一部を変更しています。

年金月17万円の父が選んだ“良心的”なサ高住

八木英二さん（仮名・79歳）は、数年前に長年連れ添った妻を亡くしました。以来、年金月17万円の範囲内でひとり穏やかに暮らしています。

年金に加えて約1,000万円の貯金もあり、金銭的な不安はない八木さん。ただ、特にここ数年で体の動きが鈍くなってきたと感じることが増えました。最近では階段の上り下りや買い物袋を持つのも一苦労です。

そこで介護認定を申請したところ「要支援1」と判定されました。

そんな父の様子を心配していたのが、息子の清司さん（仮名・50歳）です。休日のたびに実家へ顔を出しては、「父さん、そろそろ施設も考えたら？」と優しく声をかけてきます。

最初は「まだ早い」と拒んでいた英二さんでしたが、介護認定の件以降、真剣に悩むように。

数週間後、意を決した八木さんは息子に相談。一緒に近隣の高齢者施設を調べてみることにしました。

インターネットで検索したところ、自宅から車で30分ほどの距離に「サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）」を見つけました。Webサイトには「低料金で安心の暮らし」という文言が大きく掲げられ、その下には明るい食堂や笑顔のスタッフの写真が並んでいます。

料金表を確認すると、家賃や共益費、基本サービス料を合わせても月額15万円前後と記載されています。これなら、八木さんの年金17万円の範囲で生活できそうです。

「安くて自立した生活ができるなら、理想的だな」

そう感じた八木さんは、見学後すぐに入居を決めました。

優しい笑顔の裏で…少しずつ崩れていく日常

八木さんの新生活は、快適そのものでした。職員は親切で、施設内では入居者たちが世間話に花を咲かせ、笑い声が絶えません。

「ここにしてよかったな」

入居当初は、心からそう思っていた八木さん。しかし、入居から3ヵ月ほど経った頃から、状況が少しずつ変わっていきます。

ある日、職員のひとりが声をかけてきました。

「八木さん、最近お手元が少し震えることがありますよね。包丁を使うのも危なく感じることがあるでしょうし、食事サービスを利用されてはいかがでしょうか？」

別の日には、こうも言われました。

「洗濯も腰に負担がかかりますよね。職員が代わりに洗濯して干すサービスがあります。皆さん利用されていますよ」

最初は親切心からの提案だと思っていましたが、のらりくらりとかわしても、日が経つと同じような提案を受けます。しだいに、断りにくい雰囲気を感じるようになりました。

また、清掃やベッドメイキング、買い物代行など次々と新しいサービスを案内され、断ると心なしか職員の態度がそっけなくなり、以前のように声をかけてもらえなくなるのです。

さらに、サービスを利用している入居者たちはスタッフと楽しそうに話しており、自分だけが取り残されているような気持ちになります。

「みんな利用しているなら、自分もお願いしたほうがいいのかな……」

八木さんの心に、迷いが生じるようになりました。

思わず息子に助けを求めた「請求額」

結局、八木さんは生活の不便さと周囲の雰囲気に押され、食事サービスや洗濯、清掃など複数の追加サービスを申し込むことに。

職員の態度も戻りいっときは安堵する八木さんでしたが、翌月の請求金額を見て思わず二度見します。そこには、次の文字が記載されていたのです。

「追加サービス利用料：60,000円」

年金は月17万円。施設の基本料金に加え、この6万円の追加負担では、生活費を差し引くと毎月数万円の赤字になります。最初のうちは貯金を取り崩してやりくりしていましたが、赤字の月が3ヵ月、4ヵ月と続くうちに、通帳の残高も目に見えて減っていきます。

「年金受給額の範囲で暮らせるはずだったのに……どうしてこんなことに」

日に日に不安が募り、ついにある晩、八木さんは息子の清司さんに電話をかけました。

「清司……助けてくれ。もう、どうしたらいいかわからん」

すべてではないが…良心的な高齢者施設の“裏の顔”

近年、日本では急速に高齢化が進み、高齢者向け施設の数は年々増加傾向にあります。比較的自立した生活を送る高齢者を対象にした「サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）」においても、全国的に整備が進んできている状況です。

［図表］高齢者向け住まい・施設の件数 出典：厚生労働省「高齢者向け住まいの今後の方向性と紹介事業者の役割」

しかし、施設の増加とともに、施設側とトラブルになるケースも増えているようです。

サ高住では、入居者の個別のニーズに応じて以下のような追加サービスが設けられています。

・食事の提供

・洗濯・クリーニングサービス

・居室や共用部分の清掃

・通院や買い物などの送迎

・理美容サービス

・買い物代行や日用品の補充

・機能訓練・リハビリ支援

一見便利なようにみえますが、こうしたサービスは別料金であり、利用すると「基本料金」を大きく超えてしまうこともあります。

こうしたトラブルを防ぐには、入居前に施設の口コミや体験入居を通じて実際の雰囲気を確認し、契約時には追加料金などの説明を曖昧なままにしないことが大切です。

万一、追加契約の強要や料金トラブルなどが起きた場合は、早めに消費者ホットラインや各自治体の地域包括支援センターに相談してください。

八木さんの「その後」

八木さんから話を聞いた清司さんは、施設との話し合いを重ねた結果、入居からわずか1年足らずで退去を決めたそうです。

その後は地域包括支援センターの紹介で別の施設へ入居。料金体系が明確で、スタッフの対応も丁寧な施設で、いまでは穏やかな日々を過ごしています。貯金は減ったものの、早めに行動できたおかげで、生活が破綻する前に立て直すことが叶いました。

老後の安心を守るために

今回のような悪質なケースは一部であり、多くの施設は誠実に運営されていることでしょう。ただ、「低料金」「安心」などの言葉に安易に飛びつく前に、契約内容や追加費用をしっかり確認しておく必要があります。

少子高齢化が進む日本において、介護施設はなくてはならない存在です。だからこそ、八木さんの事例を教訓に、冷静な施設選びを行いましょう。

辻本 剛士

神戸・辻本FP合同会社

代表／CFP