東京オリンピックのスポーツクライミング女子複合で銀メダルを獲得した野中生萌が離れ業を見せた。美しき“最強女子クライマー”の驚愕プレーに放送席も思わず唸り声を上げている。

【映像】“最強”女子クライマー、美しくも圧巻の離れ業（実際の様子）

世界のトップクライマーが一堂に会する「IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025」が10月23日に開幕。2日目には『リード』の決勝戦が行われた。日本チームの1人目として登場したのは、キャプテンを務める野中だった。高さ12メートル以上の壁を、ロープを支点にかけながら登り、到達した高さを競うこの種目。聳え立つ壁を地面から見つめながら、一呼吸おいてクライムを開始。鍛え上げられた両手と両足だけでホールドを登っていく。

中腹では、小さなホールドの上で両足を踏ん張りながら真上にジャンプして次のホールドに飛び移るなどアクロバティックなクライムを見せた。男子と同じルートのため、女性ではかなり厳しい距離のホールドもあるが、それでも野中はぐんぐんと進む。

すると、両足が伸び切った状態で横移動を繰り返す難しいコースに差し掛かる。野中は、右足の爪先でぎゅっとホールドを踏み締めて小さく勢いをつけると、左手を伸ばして次のホールドにジャンプ。最後は両手だけで自分の体を支えたのだ。

このシーンに実況のMCアリー氏は「おーっとここ凄い！今躊躇しませんでしたね」と驚愕。解説の宮澤克明氏は「生萌が辛かったらみんな辛いと思うので、少しでも高度を上げたいですね」とエールを送った。ABEMAのコメント欄やSNSではファンたちも「これはすごい！」「耐えた！！！」「腕の力だけで支えるってエグくない？」と驚愕したようだ。

しかし野中はかなり握力を消耗したのか、次のホールドに飛び移る際に体を支えきれずに落下。声援を送ってくれた観客たちに手を振りながらも悔しそうな表情を見せた。野中は32.50ポイントを獲得。その後3人の選手が挑戦し、161.50ポイントを獲得した日本だったが、167.00ポイントを獲得した韓国にわずかとどかず『リード』は全体2位となった。（ABEMA『IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025』／(C)IFSC）