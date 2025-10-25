テレビ東京は２５日、コンプライアンス違反により活動休止中のＴＯＫＩＯの元メンバー、国分太一の「男子ごはん」の後継番組として料理研究家・栗原心平氏が出演する「ぺこもぐキッチン」（日曜、前１１・００）を２６日から放送すると発表した。

新番組は、「男子ごはん」で国分とタッグを組んでいた栗原氏がおなか「ペコペコ」なゲストを招いて、普段の料理の悩みや最新グルメにも触れつつ、出来上がった料理を「もぐもぐ」と味わい、幸せいっぱいの時間を届ける。

記念すべき初回ゲストは、人気子役の永尾柚乃。給食がカレーの日には１日中テンションが上がるという永尾のリクエストは「大好きなカレーに大好きな食材をトッピングして超超超ゴージャスにしたい」で、地球上にただ一つの「柚乃ちゃんスペシャルカレー」の完成を目指す。

栗原氏は「前に出演していた『男子ごはん』が終わり、とても残念でした。新番組のオファーを頂いた際に、とてもとても迷い自分にできるのか自信を持てずにいました。さらに新しい番組として、新しい価値を求められるということにもプレッシャーを感じていました。しかしながら、個人のＳＮＳやテレビ東京さん、とても多くの方から、『番組をやってほしいです』というお声を沢山頂き、とてもうれしく、そして自分の存在価値を少しだけ見いだせた気がします。その様な気持ちの中、新番組のオファーを頂けたので人生１回きりだしやってみようと思いました。いまだ不安もありますが、自分なりの新しい挑戦として頑張りたいと思っています」と抱負を語った。

番組作りについては「良い番組は１人でできるわけではありません。スタッフの皆さんと話し合い、協力しながら一同団結力を持って撮影に挑みます。是非、新番組をご覧いただき、楽しんでいただければ幸甚です。引き続きお世話になりますが、どうぞよろしくお願い申し上げます」と視聴者へアピールした。

２日に行われた同局の定例会見で古次弘志社長が「男子ごはん」について「７月クールをもって正式に終了します」と打ち切りを発表していた。