ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局の「ニャンちゅう」役（初代）などで知られ、現在ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。呼吸を支える医療器具のカニューレについて、「カニューレも生きてるみたいです」と題して、投稿しました。
 

先日、月に1度のカニューレの交換を行った津久井さんは、「今回のカニューレは痰の溜まる位置がなかなかつかめないうえに　溜まる量も多い気がします…」と悩みを投稿。
 


津久井さんはカニューレを装着することについて、「私は結構過敏な方だと思います　ちょっと引っ張られても　ゲホゲホ〜ってなってしまう　ひ弱なタイプなんです」と吐露。そのため、カニューレを交換をした後は、慣れるために、「最初のうちに私からアプローチをして　ベルトのしめ方や装着している角度を　今回用に合わせていくのです」と説明。続けて、「探りあてていくと言ってもいいかもしれません　このあたりのことがわかると　後が楽なのです」と綴っています。
 


さらに津久井さんは、「でね…アプローチをすると　カニューレも近づいてくれる気がするのです　最初が肝心なんです」と、締めくくりました。


津久井さんがALSの公表をしてから、今月で丸6年となります。約1年前、公表5年の節目に更新した2024年10月10日のブログでは、「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と周囲への感謝を綴り、「どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください」とファンへ呼びかけていました。
 


津久井さんの代表作には、人気アニメ『ご近所物語』の西野ジロー役や、『アリスSOS』のトシオ役などがあります。

