日々のスキンケアやメイクで、どの化粧品を選べばよいか迷った経験はありませんか。



そんなとき、憧れのインフルエンサーや芸能人が愛用するコスメを参考にする人も多いでしょう。全国の50代以下の女性を対象に「同じコスメを使ってみたいと思う女性芸能人」をたずねたところ、最も支持を集めたのは豊富な知識を持つ田中みな実さんでした。



調査は2025年8月〜9月にかけて、株式会社NEXERと美容プロモーションやコスメPRを手がける「マヴェリック」が、全国の50代以下の女性300人を対象に実施したものです。



1位の田中みな実さん（32票）は美容オタクとして知られる豊富な知識と、元アナウンサーならではの説得力ある解説が支持を集めました。2位は綾瀬はるかさん（31票）、3位は北川景子さん（29票）でした。美肌や整った顔立ちだけでなく、内面からにじみ出る気品や透明感に憧れる人が多くいました。



上位にランクインした芸能人には、「こうなりたい」と思わせる憧れに加え、信頼感や親近感といった共感を得られる点が共通します。調査を行った同社も、「美しさだけでなく、親近感や信頼性といった要素が、コスメ選びの参考にしたい基準になっているようです」とコメントしています。



1位 田中みな実 32票

・美容オタクっぽいから。（20代）

・いいものを使っていそう。（30代）

・美容に詳しいので説得力があり、流行を作っている人だから。（30代）

・美意識が高いので良い商品を教えてくれそうだから。（30代）

・かわいらしくて大人っぽくて素敵です。（40代）



多くのコメントで「美容に詳しい」「説得力がある」といった点が挙げられました。メディアでも積極的に美容法を発信していることが、支持を集めた理由のようです。



2位 綾瀬はるか 31票

・肌がとても綺麗なので。（20代）

・化粧品のイメージがあるから。（30代）

・年齢が近いので参考にしたいです。（30代）

・いつまでもすごく肌がきれいで、キラキラしているので。（40代）

・可愛くて健康的なイメージがある。（50代）



特に多かったのは「肌がきれい」という意見です。年齢を重ねても美肌を維持している点が、上位に選ばれた理由でしょう。さらに、「健康的でかわいらしい」など内側から輝くような美しさをあげるコメントも見られます。



3位 北川景子 29票

・綺麗で憧れるので。（20代）

・いつも綺麗だから。（30代）

・スタイリッシュでいいから。（30代）

・お美しく、少しでも近づきたいと願うから。（30代）

・肌がとても綺麗だから。（50代）



「綺麗」「スタイリッシュ」など、美しさをストレートに評価する意見が目立ちます。凛とした雰囲気に憧れる人が多く、コメントから「少しでも近づきたい」との思いが伝わってきました。



4位 石田ゆり子 17票

・いつまでも美しいためです。（30代）

・上品な感じに仕上がりそう。（30代）

・肌荒れをしているのを見たことないから。（40代）

・年相応以上の清潔感がある。（50代）



年齢を重ねても色あせない、ナチュラルな美しさが高く評価されました。「上品」「清潔感」といった声も多く、生き方や人柄がその魅力をより一層引き立てているといえます。こうした内面からにじみ出る美しさが、支持につながっているのでしょう。



5位 石原さとみ 15票

・かわいいから。（20代）

・化粧で変わる顔に思えるから。（30代）

・お顔もだけど、メイクが可愛い。（40代）

・とても綺麗になったので。（50代）



多かったのは「かわいい」「綺麗」などの意見です。また、メイクによって自在に印象を変えられる点も支持を集めた理由と考えられます。



6位 天海祐希 12票

・かっこいいから。（20代）

・素肌が綺麗そうなので。（30代）

・歳が近いのに綺麗だから。（50代）



役柄のイメージが反映してか、「かっこいい」美しさに憧れる声が目立ちます。さらに、年齢を感じさせない肌の美しさを評価する意見もありました。



7位 内田有紀 11票

・老けない。（30代）

・年齢の変化とともに綺麗さも保っているので真似したいと思う。（40代）

・肌がきれいだからです。（40代）



4位の石田ゆり子さん、6位の天海祐希さんと同様に、年齢を重ねても美しさを保っている点が高く評価されていました。



同率8位 新垣結衣 9票

・清楚な感じがするから。（20代）

・ナチュラルだが綺麗に仕上がっているイメージがあるから。（30代）



コメントから、ナチュラルで清楚な美しさに対する憧れがうかがえました。



同率8位 松嶋菜々子 9票

・歳を重ねても綺麗だから。（20代）

・ナチュラル感があり、落ち着いていてきれいに見える。（40代）



「年齢を重ねても綺麗」な点が高く評価されており、ナチュラルで落ち着いた美しさに憧れる人が多いようです。



同率8位 指原莉乃 9票

・YouTubeなどで商品がオススメされていて良いなと思ったから。（20代）

・美容にすごく詳しいので。（50代）



1位の田中みな実さんと同様に、美容に関する知識の豊富さが評価のポイントとなっています。情報発信力や影響力の高さも、支持につながった要因でしょう。



