猫たちが吸い込まれていく“側溝の中”をのぞいてみた！ 秘密の人気スポットでくつろぐ猫ちゃんの姿に和む
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『側溝の中は秘密基地？猫が吸い込まれる穴の内部』という猫島のじかんさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
多くの視聴者様から「穴の中どうなってるの？」というコメントを頂いてたので、中にカメラ潜入させてみました！ 皆さんの想像通り？それとも予想外？
側溝の穴を覗いていた猫ちゃんが……
スルンッと穴へと吸い込まれていきました。
こちらの猫ちゃんもスルン。
しっかり覗いていた猫ちゃんもピョンッ。
次々と猫ちゃんが飛び込んでいく側溝の穴。中の様子を探るため、カメラでのぞいてみます。
まず見えたのは猫ちゃんの後ろ姿。意外にも中は水で濡れていたりせず、乾いた環境ですね。
匂いを嗅いでいたねこちゃんが振り返りました。
壁の次はカメラをチェックです。
今度は外をのぞいて見ると……
側溝から出てくる猫ちゃんと目が合いました。
側溝から頭を出している猫ちゃんの視界はこんな感じなのですね。
しばし側溝へ飛び込む猫ちゃんを見てからカメラはふたたび側溝の中へ。
奥から1匹、上から1匹猫ちゃんが現れました。
チラッとこちらを確認した猫ちゃんですが、気にすることもなくそのまま中へ飛び込んできます。
そしてすぐさま毛づくろい開始。リラックスするのが早いです。
お次は出ていくとき。
穴の縁へ前足を掛けると、そのまま一気に飛び出していきました。
猫らしい俊敏な動きを見ることができる、猫たちに大人気の側溝の穴。飛び込むところ、飛び出すところ、穴の中の様子、どれもとても可愛らしいです。猫たちの様子をもっと見たいという方は、ぜひ動画をご視聴ください。
視聴者のコメント
・下から観察うれしい
・ごめんやでお邪魔するやで
・ほう、こうなってるのか
・ちょっと塹壕とかゲリラの地下通路ぽいな
・これは居心地良さそう
・かわいい