米男子ツアーは第2Rも日没順延 金谷拓実が暫定5位、大西魁斗14位、久常涼94位
＜バンク・オブ・ユタ選手権 2日目◇24日◇ブラックデザート・リゾートGC（ユタ州）◇7421ヤード・パー71＞この日、日没によりサスペンデッドになった第1ラウンドの残りと、第2ラウンドが行われたが、日没により順延となった。
〔写真〕海外ブランドの偽物クラブがまん延中！ 激似なピン『G440 MAX ドライバー』の違いは色にあり?
日本勢は3人が出場している。金谷拓実は、第1ラウンドの残り5ホールを含め23ホールをプレー。トータル8アンダー・暫定5位でホールアウトしている。大西魁斗は前日の残り6ホールを含めた24ホールを回り、トータル6アンダー・暫定14位タイ。第1ラウンドを回り切り、「74」と出遅れた久常涼は、この日「70」で回りトータル2オーバー・暫定94位タイにいる。トータル10アンダーの暫定トップは、マイケル・ブレナン（米国）。1打差2位タイにジャスティン・ローワー、ピアスソン・クーディ、ジャクソン・スーバー（いずれも米国）が続いている。第2ラウンドは25日の米東部時間午前10時00分に再開する。
