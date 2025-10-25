元AKB48、元HKT48の多田愛佳（30）が25日までに自身のインスタグラムを更新。夫でロッテの山口航輝外野手（25）と、昨年10月に誕生した長女との写真をアップした。

「念願の家族でディズニーランドへ」と書き出した多田。「娘は初のインパ まだまだ未経験で初めてのことがたくさんあるから、本当に楽しみがたくさん」として、家族3人で東京ディズニーランドへ出かけたことを報告した。

「今回ママとパパの夢だった、みんなでお揃いのTシャツ着ること なかなかみんなに合うサイズが見当たらなかったけど、唯一見つけることができました カップルの時はお揃いとかしなかったのにw」とつづって、ミッキーマウスのおそろいTシャツでのペアルックをアピール。「急に前日の夜に決めたけど、行ってよかった 素敵な思い出がまた増えました」と振り返った。

ファンからは「みんな素敵」「3人でお揃いできてよかった」「かわいすぎる」「かわいい家族」「素敵なお写真ありがとう」「山口航輝選手＆らぶたん親子への頑張ったご褒美にランド、最高かよ」「山口ファミリーかわいい」などのコメントが寄せられた。