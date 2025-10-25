シンガー・ソングライターの吉田拓郎（79）が、24日放送のニッポン放送「吉田拓郎のオールナイトニッポンGOLD」（午後10時）に出演。ドジャース大谷翔平について語った。

吉田は「最近一番テレビで興味あることと言えば、何を隠そうやっぱり大谷選手」と切り出すと、「すごいですね。この人のホームラン、この人の走る足の速さ、ヒットの飛んでいく場所」と感心。また「ピッチャーとして投げたらエース。160キロぐらいの球を投げるっていう。こんな人いた？すごいなあ〜」と舌を巻いた。

ドジャース山本由伸、佐々木朗希についても「今年山本がいいピッチングをして、エースですからね。また佐々木がポストシーズンになってから抑えとして。シーズン中はなかなか出番なかったしいいとこなかったけど、抑えとして投げてかっこいいことやってる。ドジャースって日本人3人いなかったらどうなるんだって感じになっちゃってるね」と日本人選手の活躍ぶりを喜んだ。

吉田は「ロサンゼルスも今、大谷君の写真とか絵とかいっぱい街中に貼ってあるらしい。こんな日本人はいなかったね」と改めて驚いていた。