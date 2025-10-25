令和ロマン・松井ケムリが寝坊して遅刻、福留光帆「嬉しい！ハプニングだ〜！」

タレントの福留光帆（22歳）が、10月24日に公開された自身のYouTubeチャンネルで、YouTubeに出演してくれる予定だった令和ロマン・松井ケムリが寝坊して遅刻してしまったことに「嬉しい！ハプニングだ〜！」と喜んだ。



福留光帆と令和ロマン・松井ケムリが出演しているラジオ番組「GURU GURU！」の放送前に、福留のYouTubeでケムリにラジオの紹介をしてもらおうと予定していたが、「来ないんだよね、ケムが。ケムが来ない。ケムどうしたの？ 嫌になっちゃったんじゃない？ 『毎日ケムリ』っていう企画でケムリさんが（今週、『GURU GURU！』に）毎日出てるんですけど。でもわかる。私もあの期間、（自分が普段レギュラー出演している）水曜日で飛ぼうと思ったんだった」と話す。



その後、ケムリが寝坊してちょっと遅れると知らされると、福留は「え、嬉しい！！ハプニングだ〜！なんかさ、あんなにさ、ケムってちゃんとしてるのにさ、そういう人のなんかさ、ドジな部分見られるの嬉しくない？ 嬉しい！ ハプニングです！」と喜んだ。



なお、ケムリはラジオの本放送の時間には間に合っている。