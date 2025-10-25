吉住「何回この夜を越えればいいんだろう」と悩んでしまう言葉

タレントの吉住（35歳）が、10月23日に公開された、テレビ朝日公式YouTubeチャンネルの動画「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。「何回この夜を越えればいいんだろう」と悩んでしまう言葉について語った。



納言・薄幸と吉住が酒を飲みながらトークをしていく中で、幸が吉住に「結婚したいの？」とたずねると、吉住は「なんかこの年になっていろいろ分かってくることってあるじゃないですか。焦りだったりも含めて。年を重ねれば重ねるほど苦悩が増えていくわけですよ。だったらそこの苦悩を1個取り去っておきたくないですか？ でも、ま、結婚してもいろんな苦能はあるとは思うけど」と話す。



さらに幸が吉住に「よくさ、『モテるでしょ？』とか言われるでしょ」と言うと、吉住は「それでその日の夜、機嫌よく帰って何にもない。なんか『何回この夜を越えればいいんだろう』って。ただご機嫌な夜が増えただけていうか」と悩んでしまうと話し、「問い詰めたこともある。『それを言ったってことは責任取れよ』って言ったらやっぱ蜘蛛の子を散らすように……」と語った。