机の周りを埋め尽くす丸められた原稿用紙や読み終えた新聞、灰皿にたまった吸い殻、部屋の奥には万年床……。10月4日から神奈川近代文学館で開催中の「坂口安吾展」で再現された「安吾の書斎」である。誕生から不遇の時代を経て、戦後の混乱期に八面六臂（ろっぴ）の大活躍をした無頼派作家の軌跡をたどる秋の特別展で、初公開された目玉展示とは……。

【実際の写真】初公開された「坂口安吾の手紙」 愛する妻の姿も

未発表原稿も公開

今回初公開された新資料は、中央公論社の編集者に宛てた書簡5通と、未発表原稿を含む草稿2編。

中でも注目は、安吾が中央公論社の編集者に宛てた書簡。昭和21年4月に「新潮」に発表され、絶賛された「堕落論」を収める作品集（仮題『日本文化私観』）を中央公論社から出すという約束をほごにしてくれという安吾の願いがそこには書かれている。

「坂口安吾展」

〈小生目下さしせまつて金が入要にて（中略）他社から出版させて下さい〉

半同棲中の女性

当時安吾には酒場で知り合い半同棲中の女性がいた。後に妻となる梶三千代である。その三千代が盲腸炎から腹膜炎を起こし、緊急手術の必要が生じる。1カ月間の入院期間中、安吾はつきっきりで看病したのだが、「金が入要」とは三千代の入院費だったと考えられている。

結果として、中央公論社から出る予定だった本は『堕落論』の書名で銀座出版社から刊行され、大ベストセラーに。三千代は無事退院し、安吾と事実上の結婚生活に入る。

ほかにも、安吾の象徴ともいえる丸眼鏡や愛用のステッキなどの貴重な遺品や直筆原稿がズラリ。

『白痴』『不連続殺人事件』などベストセラーを連発し、睡眠薬中毒、税務署との対決、カレー100人前事件など、私生活でも数々の伝説を作った作家の48年の生涯を知るのは、読書の秋にピッタリかもしれない。

撮影・西村 純

「週刊新潮」2025年10月23日号 掲載