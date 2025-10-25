山梨の放送局・ＹＢＳラジオでは２６日午前１１時から２時間、特別番組「プチ鹿島と櫻井和明のどこまでもプロ野球愛２０２５反省会」を生放送でオンエアする。

時事芸人としてＴＢＳ「ｎｅｗｓ２３」のコメンテーターとしても活躍し、新著「ニュース嫌い ＳＮＳ選挙とメディア不信の深層」（朝日新書）も好評のプチ鹿島（５５）と、データの鬼で熱狂的Ｇ党の櫻井和明アナ（５３）が熱トークを展開。さらには「神スイング」で野球ファンのハートを射抜いたタレントの稲村亜美（２９）も事前収録で参戦し、激動の今シーズンを総括していく。

同特番は今シーズンの開幕直前となる３月にも放送され、ペナントレースの順位予想について激論が交わされたが、今回はその「答え合わせ」を行う。

さらには１０月２３日に行われたドラフト会議について注目選手を語り合う「ドラフト会議反省会」、今季の「印象に残ったあのシーン・あの選手」など、それぞれの思い入れを披露しながら、自由気ままにトークしていく。

同特番は元々、ＰＫと櫻井アナが１８年３月に特番「平成プロ野球列伝」を放送。好評につき１９年３月、「プチ鹿島と櫻井和明のどこまでもプロ野球愛」として再編成したところ、あまりの熱量に山梨ローカルの枠を超え、ラジコのエリアフリー機能で聴取した全国のプロ野球ファンから絶賛の声がＳＮＳ上に飛び交う事態となった。今回もすごすぎる熱量は不変。全国のプロ野球ファン必聴の番組となりそうだ。

昨年の同番組でセ・リーグの順位を全て的中させたスポーツ報知の加藤弘士編集委員（５１）も当日は甲府のスタジオに入り、ゲスト出演する。ここまでドラフト報道に心血を注いできただけに、ディープなネタが披露されそうだ。１２球団を問わずプロ野球を愛する人々にとって、心が躍る２時間となることは必至だ。