料理の味を手軽にワンランクアップできると人気の電動ミルに、待望の新モデルが登場する。イギリスの家電ブランド「Russell Hobbs（ラッセルホブス）」の日本総販売代理店を務める株式会社大石アンドアソシエイツは、「電動ミル ソルト & ペッパー ミニ」の新モデルを2025年10月31日（金）より発売すると発表した。累計販売数147万本を突破した人気シリーズの最新版は、充電池対応や容量アップなど、使い勝手を向上させた改良が施されている。

製品概要 製品名：電動ミル ソルト＆ペッパー ミニ（7935JP）

カラー：スタンダード / ブラック / ナチュラルホワイト

価格：5,500円（税込）

発売日：2025年10月31日（金）

予約受付期間：2025年10月10日（金）～10月30日（木）

使いやすさを追求したバージョンアップポイント

現行モデル「電動ミル ソルトアンドペッパー ミニ（7933JP）」から進化した新製品の最大の特徴は、充電式電池への対応だ。環境に配慮した充電式ニッケル水素電池が使えるようになり、ランニングコストの削減も可能になった（マンガン電池は使用不可）。

さらに、スパイスを入れるキャビン容量が従来品よりも約2割アップしたことで、使用頻度が高い家庭でも頻繁な補充の手間が省ける。粒の大きさを調整できる挽き加減調節ダイヤルも健在で、料理によって粗挽きから細挽きまで自在に調整可能だ。

操作性も向上し、ボタン部のクリック感にもこだわりを持たせ、軽く心地よい押し心地を実現。テーブルでの使用時に気になる粉末の散らばりを防ぐ専用スタンドも付属し、今回からはブランドロゴが刻印されるようになった。

料理の味を引き立てる高品質なグラインダー

本製品の核心部分である刃（グラインダー）には、錆びないセラミック素材を採用。金属製と異なり摩擦熱が生じにくいため、特に胡椒の香り成分が熱で飛んでしまうのを防ぎ、風味を最大限に引き出す。また、岩塩のような硬い塩にも対応できる丈夫な設計となっている。

累計147万本の販売実績を誇る人気ぶり

「電動ミル ソルト＆ペッパー」シリーズは、2017年の初代モデル発売以来、2025年までの8年間で累計販売数147万本を突破するという人気製品だ。その人気の理由は、ボタン一つで手軽に挽きたての塩・胡椒を料理に振りかけられる利便性と、見た目のオシャレさもあるだろう。

大石アンドアソシエイツによると、「ステーキなどの肉料理はもちろん、炒飯、野菜炒め、塩焼きそばなど毎日の料理にも大活躍」とのこと。さらに「塩胡椒だけではなく、花椒を入れれば、麻婆豆腐もワンランク上の本格的な味に」なるなど、様々な料理シーンで活用できる。

3色のカラーバリエーションでキッチンや食卓にマッチ

新モデルでは、定番のスタンダードモデルに加え、モダンな印象の「ブラック」、清潔感のある「ナチュラルホワイト」の3色展開。キッチンやダイニングの雰囲気に合わせて選べるのも魅力だ。

自分用からギフトまで幅広い用途に

公式オンラインショップでは10月10日から30日まで先行予約を受け付けている。同社によると「卓上にあると便利で気の利いたアイテムとして、ご自宅用はもちろん、結婚や引っ越しなど新生活を応援するギフトにも最適」とのこと。

日常の料理をワンランクアップさせる便利なキッチンアイテムとして、また機能性とデザイン性を兼ね備えた実用的なギフトとしても注目の一品と言えるだろう。

