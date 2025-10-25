◇ラグビー 日本代表-オーストラリア代表(25日、国立競技場)

2年後のワールドカップで初のベスト4へ向け、ラグビー日本代表の2025年秋のテストマッチシリーズが始動。W杯予選プールの組み分けで重要視される世界ランキングをあげるためにも重要なシーズンとなります。

25日の初戦は世界ランキング7位(25日現在)のオーストラリア代表。過去W杯優勝2回を誇り、日本は対戦成績0勝6敗と負け越している難敵です。

この試合ウイングで先発するのが横浜キヤノンイーグルス所属の石田吉平選手。7人制ラグビー日本代表として東京・パリと2大会連続でオリンピックに出場しています。

石田選手の武器はステップ。切れ味鋭く相手の前から消えるようなステップを見せることから「忍者ステップ」とも呼ばれています。

石田選手は「自分は特別足も速くないですし、フィジカル的にあまり強くないので、ハードワークすることであったり、ボールもらった時に、自分の得意なランとかステップを出したりっていうのは他の選手と比べても自分の色にもなっているのでそこを出していけたらいいなと思います」と語りました。

そのステップの礎となっているトレーニングが15年以上続けている縄跳び。毎日1000回を10分以内に跳んでいると石田選手は言います。始めた頃は体重を減らすことが目的だったそうですが、今では自身の最大の武器であるステップを作り上げています。

石田選手にエディー・ジョーンズヘッドコーチ(HC)も期待を寄せ、「小柄ですが素晴らしいステップを持つ日本らしい電光石火のウイングになる可能性があります。空中戦に強くテストマッチ経験はまだ少ないですが、2027年のワールドカップでチームに違いをもたらす存在になってくれると大いに期待しています」と評価しました。

その石田選手はオーストラリア戦に向けて「強気にボール貰いにいって、勝負しているところやディフェンスで体を張るところを見てほしいです。あとはトライとる仕事なんでしっかり3トライぐらいとりたいなと思ってます」と意気込みを語ってくれました。

試合は本日25日(土)東京・国立競技場で午後2時50分キックオフです。