¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ý¥ó¥Á¤ÎÂ¼¾å·ò»Ö¡Ê44¡Ë¤¬¡¢25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡¦°æ¸ÍÅÄ½á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°»Õ¾¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¼Ö¤Î¹ØÆþ¤È¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤òÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥ë¥Ý¥óÂ¼¾å¡¢¡Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡Ù¤Î½¼¼ÂÁõÈ÷¤Ë´¶·ã
¡¡°æ¸ÍÅÄ¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎËªÃ«Úç³¤¡Ê¤Ï¤Á¤ä¡¦¤¢¤ß¡¿33¡Ë¤¬¡Ö¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Î¼Ö¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢É×ÉØ¤Ç¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Î¼Ö¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Â¼¾å¡£7·î¤ËÂè2»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å¤Ï¡ÖËÍ¤âº£2¿Í¤â»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢1ºÐÈ¾¤È2¥ö·î¡£¼Ö»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¼ÖÍß¤·¤¤¤Ê¤È¡×¤È´êË¾¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤·¤«¤âº£¡¢¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤òÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£¤Þ¤À¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È´°Á´¤Ë¼Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡ÖÀÄ»³¡Ê³Ø±¡Âç¡áÂ¼¾å¤ÎÊì¹»¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤¬¾ÅÆî¤È¤Ê¤ë¤È¡¢´°Á´¤Ë¥µ¥¶¥ó¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢°æ¸ÍÅÄ¡¢ËªÃ«¡¢Â¼¾å¤Ï3¿Í¤Ç¥Û¥ó¥À¡Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡Ù¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¡£¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ëÁõÈ÷¤Î¿ô¡¹¤ËËªÃ«¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Çú¾å¤¬¤ê¡£°ìÊý¡¢Â¼¾å¤Ï¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¤¿¤á¡¢¥ï¥ó¥µ¥¤¥º¾®¤µ¤¤¡Ø¥Õ¥ê¡¼¥É¡Ù¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½¼¼Â¤ÎÁõÈ÷¤ä¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¡Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡×¤Ë¿´·¹¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï¡¢ÏË·òÂÀÏº¤È2005Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¡£¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÇÐ¶ç¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¡¢¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¤Î¡Ö±¿Æ°¿À·Ð°¤¤·Ý¿Í¡×¤Ç¤Ï¡È¥Ò¥¶¿À¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢23Ç¯8·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£24Ç¯4·î¤ËÂè1»Ò¡¢25Ç¯7·î¤ËÂè2»ÒÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
