「ワールドシリーズ・第１戦、ブルージェイズ１１−４ドジャース」（２４日、トロント）

ドジャースの先発マウンドに上がったブレーク・スネル投手が、四回に同点２ランを被弾した。ポストシーズンで３戦３勝、防御率０・８６の左腕がまさかの光景だ。連続イニング無失点記録は１７でストップし、六回に無死満塁のピンチを招いて降板。六回途中５失点でＫＯされ、今年のポストシーズンで初黒星を喫した。

２点リードの四回、先頭のカークに右翼フェンス直撃の安打を浴びた。続くバーショには外寄りのフォーシームを捉えられ、打球はバックスクリーンに飛び込んだ。

まさかの被弾にマウンドのスネルは呆然。ブルージェイズベンチからはゲレーロＪｒ．がグラウンドへ飛び出し、絶叫した。

この日はブルージェイズ打線の粘りに苦しんだ。立ち上がり、簡単に２死を奪ったスネル。だがゲレーロＪｒ．にフルカウントからのチェンジアップを見極められ四球で歩かせると、続くビシェットには右前打を浴びて一、三塁とピンチを広げた。

ここでカークにもボールが先行。捕手のスミスがマウンドに駆け寄り状態を確認するシーンもあった。粘られた末、９球目のカーブを見極められての四球。満塁と攻め立てられたが、最後は中飛に打ち取りピンチを脱出した。

直後にキケ・ヘルナンデスのタイムリーで先制点を援護されたが、二回は先頭のクレメントに左前打を許した。それでも次打者を三振に仕留め、２死から内野安打を許し、一塁走者が二塁ベースを蹴って三塁を狙ったが、ベースカバーに入った左腕が一塁から三塁へ好送球。見事にタッチアウトにしてスコアボードにゼロを刻んだ。三回もビシェットを併殺に仕留めるなど、走者を出しながらも粘りの投球を展開していた。

同点２ランを被弾して迎えた五回には、先頭のスプリンガーに左前打を浴びた。これで５イニング連続で走者を許す状況となったが、続くシュナイダーを三ゴロ併殺打に仕留めた。ゲレーロＪｒ．も詰まらせての二ゴロに打ち取り、中盤まで試合を作った。

しかし六回、先頭のビシェットに四球を許すと、続くカークにも右前打を浴びて一、二塁とピンチを広げた。ここでプライアー投手コーチがマウンドへ。前打席で同点２ランを被弾したバーショを打席に迎え、勝負はフルカウントにもつれ込んだ中、最後は内角高めのフォーシームが顔面付近への死球となってしまい、敵地は大ブーイングに包まれた。無死満塁となったところで、ロバーツ監督がベンチを出て交代を告げた。

２番手のシーハンが押し出し四球を含む乱調で３点を奪われると、３番手のバンダが満塁弾を被弾。カークにも２ランを浴びまさかの大量９失点となった。

六回の大量失点が響いて大敗したドジャース。スネルはベンチで厳しい表情を浮かべた。