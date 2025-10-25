様々な事情により、義母と同居している人もいると思います。円満な関係を築ければ問題なく生活できますが、義母に嫌味を言われたりワガママだったりすると、同居をやめたくなりますよね。今回は、義母と同居したことを後悔している夫婦の話をご紹介いたします。

自分の非を認めずキレる義母

「義母は一人暮らしだったこともあり、同居をすることになりました。しかしワガママな性格なので、なにかとストレスが溜まることが多く、このまま同居するのは難しいと感じるようになってきたんです。夫に相談すると、『俺もそう思ってたから、母さんと話してみるよ』と言ってくれたため、一緒に話し合いの場に参加しました。

私たちは、同居は解消して近くに住むことを提案したのですが、義母は『私を追い出すつもり？』『あなたたちが一緒に暮らそうって言ったのよ！』『なにを言われようと今さら出ていきませんからね！』と言い放ち、話になりませんでしたね。こんなことなら最初から同居なんてしなければよかったのかも」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 義母のことを思って同居をスタートしたとしても、一緒に生活する上でのルールを守ってくれなかったら、嫌になるのは当然ですよね。自分の非を認めない人は、家族からも見捨てられてしまうでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。