

秋になるとSA／PAやJR各社で「グルメイベント」が盛んになる（筆者撮影）

長かった今年の夏もようやく終焉を迎え、列島各地に本格的な秋が到来。交通関連各社では「グルメ」に力を入れる季節となった。

羽田空港第1ターミナル地下には、これまであったフードコートが「ソラチカ」としてリニューアルオープンし、行列必至の人気店などが新たに出店して話題となっている。

JR東日本では、毎年この時期に恒例となっている「駅弁味の陣」の2025年版を10月1日から開催。今年は「駅弁140周年」と銘打ち、例年以上に多彩なメニューが登場している。

そして高速道路でも、NEXCO東日本が「第2回 NEXCO東日本 ハイウェイめし甲子園」を同じく10月1日にスタートした。



「第2回 NEXCO東日本 ハイウェイめし甲子園」のバナー（NEXCO東日本プレスリリースより）

各社は、なぜこれほどまでにあの手この手で人々の食欲を掻き立てるのか、その戦略の背景を探ってみた。

半年にわたる勝ち抜き戦「ハイウェイめし甲子園」

「ハイウェイめし甲子園」は、昨年初めて実施された半年にわたるビッグイベントで、NEXCO東日本管内のサービスエリア（SA）、パーキングエリア（PA）のレストランが、新作を中心に自慢の逸品を選び、利用者の投票によってグランプリを決める。

第1回の試食・発表会の模様は、この連載の「いま食べたい､常磐･東北･館山道の『高速グルメ』｣で詳しくお伝えした。

今回は、前回よりもさらにエントリーのメニューが増えて全125種類、10月1日から北海道から関東までの各エリアで提供が始まった。

11月30日までが「予選」期間で、期間中に対象メニューを食べた人たちがウェブサイトから「評価」を行い、その結果から各道県の代表メニューが決定。2026年1〜3月が「決勝」期間で、各道県の代表メニューを対象に投票が行われ、「No.1ハイウェイめし」が決まる。

第1回のチャンピオンは、どれも地元産の肉を中心に据えたメニューであった。

＜第1回 NEXCO東日本 ハイウェイめし甲子園 上位3位＞

第1位：常磐道・友部SA（上り）「Ibaraki 〜杜の詩 いゃ！どうも〜」

第2位：東北道・菅生PA（上り）「SUGO！牛たんハンバーグ定食」

第3位：館山道・市原SA（下り）「市原豚丼温たまのせ」

筆者もさっそくハイウェイめし甲子園の予選投票に参加すべく、第三京浜の都筑PA（上り）に出向き、ハイウェイめしを実食した。

PAに着くと、対象メニューをアピールする幟（のぼり）がはためき、フードコートの自動券売機の前でもひときわ大きく写真が掲げられていた。



都筑PAに立てられたハイウェイめしをPRする幟（筆者撮影）

ハイウェイめし甲子園には新作を提供する店舗もあるが、都筑PA（上り）は、ここで一番人気の「サンマー麺」が勝負料理だ。サンマー麺は、炒めた野菜や豚肉にとろみをつけた餡を麺に乗せた横浜のご当地メニューである。

サンマー麺は常時、単品とライス付きで提供されているが、ハイウェイめし甲子園向けに、ライスの代わりにシュウマイ3個と春巻き1本をつけた「横浜尽くし」となっていた。



実際に食べてみた都筑PA（上り）の対象メニュー「サンマー麺と春巻き・シュウマイセット」（筆者撮影、QRコード部はぼかし加工）

注文の様子を見ていると、一番多いのがサンマー麺の単品。それからシュウマイ定食。そしてちょっと意外だが、アジフライ定食の注文も多い。筆者が食べていた15分ほどの間にもう1人、このハイウェイめしの注文が聞こえた。

新作メニューを用意する力の入ったSA／PAも

味の評価は、料理とともにわたされるカードのQRコードから専用サイトに入力する。このカードは、PAでショッピングに使われる200円クーポンとなっていて、ちょっぴり得した気分になる。



ハイウェイめしを注文するともらえる抽選券と割引券（筆者撮影、QRコード部はぼかし加工）

ここで、ハイウェイめし甲子園2025に参戦するメニューを少し見てみよう。

昨年No.1に輝いた常磐道・友部SA（上り）は、「夢の茨城旅行〜お守りはmikittyのサイン〜THANK YOU SO MUCH cholo」という、とても覚えきれない長い料理名のついた新作を投入。中身はひつまぶし風に仕上げたつくば美豚ローストポーク丼だ。

昨年の第3位、館山道・市原SA（下り）では「房総の御馳走よくばり三昧」という、こちらも新メニューで勝負に挑んでいる。

こうなると、「ドライブ途中にさくっと食べる」というよりも「これを食べるためにSA／PAに行く」という、目的意識を持った人たちに向けたメニューのようにも見える。

この投票は、現地で食べなくても料理の写真や情報から判断してオンライン上でも可能だが、やはり現地で食べてみたいメニューばかりである。

駅弁界では過去のメニューの「復活」も

一方、JR東日本の「駅弁味の陣」は長く続いているイベントで、東日本の駅弁業界、あるいは駅弁マニアにとっては秋の風物詩になっている感がある。

今年は、現在の東北本線宇都宮駅で日本初の駅弁が販売されてから140年とされており、それにちなんで、過去の駅弁の「復活」に力が入っている。

駅弁も、本来は地元の駅へ行かないと手に入らないが、今では東京駅をはじめ主要な駅で各地の駅弁が買えるようになった。



駅弁味の陣の幟（筆者撮影）

中でも大規模に展開しているのが、「駅弁屋 祭」だ。JR東日本管内だけでなく、近畿・北陸・中国・九州の駅弁も並び、「秋の陣」に参戦する駅弁も、多くがここでも買える。

今年の「味の陣」のラインナップを見ても、JR東日本エリアだけでなく、全国各地の駅弁のうち、東京駅でも販売する業者のエントリーが少なくなかった。

先日、夜7時過ぎに立ち寄ってみたところ、多くの買い物客でにぎわっていて売り切れも多かった。

今回、秋の陣参加メニューを2点買ってみた。1点目は、復刻の水戸駅「磯べん」。2010年代に人気があった駅弁で、タコ入り茶飯にアンコウの唐揚げ、アサリの佃煮、昆布巻きなどが入った茨城の海の幸いっぱいの駅弁である。



駅弁140周年を示した切符風のカードがつく、しまだフーズ「磯べん」（筆者撮影）

ちなみに、筆者は2012年に一度食べたことがあるが、中身は同じながら1000円だった価格が1380円になっていた。

もうひとつは、中央線小淵沢駅の駅弁業者「丸政」が手掛けた「昭和百年弁当」。新作の駅弁だが、中身は丸政の昭和時代の人気商品4種類を四角いマスに詰め込んだ、実質的には復活駅弁である。

昭和百年弁当は、「元気甲斐」「高原野菜とかつの弁当」「牧場の牛めし」「万作弁当」の4種類を一度に味わえるという意味では、夢の駅弁かもしれない。



4種の味が一度に楽しめる、丸政「昭和百年弁当」（筆者撮影）

話を高速道路に戻すと、NEXCO西日本では、東日本の「ハイウェイめし甲子園」に先立つこと1カ月前の9月1日から、「第10回 西イチグルメ決定戦2025『SA・PA肉万博』」と題したグルメイベントを開催している。管内のSA／PAが開発した111種類もの肉グルメのイベントだ。

NEXCO中日本でも、この秋に「推しグルメ」のキャンペーンが行われている。さらに、一般道の休憩施設兼観光拠点である「道の駅」でも、「道-1グランプリ」というコンテスト形式のイベントが行われて、今月上旬に入賞作が発表された。

今やグルメは最大の「集客装置」に

名所や旧跡をまわったり、登山やハイキングを楽しんだりする旧来の観光から、「グルメを味わう旅」がいま、大きくクローズアップされている。

テレビ番組やSNSで、これまで無名だったご当地ならではのローカルグルメの情報が拡散されるようになった背景もあろうし、増加するインバウンドが日本のさまざまな食事処に殺到する様子から知られるようになったことも、一因だろう。

今やグルメは最大の「集客装置」といってもよく、「観光の合い間に急いで食事を掻き込む」旅から、「このメニューを味わう目的でわざわざそこに行く」旅へと劇的に変化している最中だ。

駅弁味の陣の賑わいを見ていると、かつて一部の百貨店で行われていた期間限定の「駅弁大会」（もちろん、こうした催しは今も行われており盛況である）が一年中開かれているような錯覚を引き起こすし、新作メニューを競うSA／PAのありさまは、日常とフェスの境目が希薄になった時代の到来を告げているようでもある。



日々の食事を節約せざるを得ないほど物価高に苦しむ人々の姿と、1食1000円をはるかに超えて2000円近い価格設定もざらにある駅弁やSA／PAグルメの隆盛が、同じ国で起こっていることなのだろうか……と、ふと考えてしまいつつ、次に何を食べようかと専用サイトのメニューをつい見てしまう自分がいる。

（佐滝 剛弘 ： 城西国際大学教授）