1台3役、液晶で見える安心。掃除がもっとスマートに【ダイソン】の掃除機がAmazonに登場中‼
空気まできれいに。微細粒子も逃さない【ダイソン】の掃除機がAmazonに登場!
ダイソンの掃除機は、シンプルで使いやすい構成に加え、ベルカ製の立て掛けタイプ掃除機スタンド（コードホルダー付き）が付属する特別仕様。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
小型・軽量ながら毎分最大122,000回転するモーターを搭載し、微細なホコリから大きなゴミまでしっかり吸引。遠心力で、クリアビンが満杯になるまで吸引力が変わらない。
最長60分の連続運転が可能で、広い部屋でもすみずみまで掃除できる。ツールを付け替えることで、スティッククリーナー・布団クリーナー・ハンディクリーナーの3役をこなし、車内や寝具の掃除にも対応する。
液晶ディスプレイには吸引モードや残り運転時間が秒単位で表示され、フィルターのメンテナンス時期や異物の詰まりも通知。製品全体で5段階にわたりゴミを捕集する設計により、0.3ミクロンの微細粒子を99.99パーセント逃さず、浄化された空気を排出するアイテムだ。
