地域・行政・企業が連携。多彩な体験が集まる外遊びイベント「のびのびプレイランドin東遊園地」が11月2日に開催
オーエス株式会社は、神戸市と共同で、2025年11月2日(日)、神戸市中央区・東遊園地にて外遊びイベント「のびのびプレイランドin東遊園地」を開催する。本イベントは、子どもたちが自然に触れながら思いきり体を動かし、身近な素材を工夫して遊びを生み出す体験を提供することが目的。地域住民や行政、企業、教育機関と連携して、都市公園を舞台に「アーバン外遊び」の新たな機会を創出していく。
【写真】自然遊具を体験できる遊び場「竹の砦」
これまで、神戸市内においてシネマコンプレックス「OSシネマズ」の運営をはじめ、映画館を文化発信拠点として活用する体験型ワークショップ「CINE LAB(シネラボ)」を実施し、また、阪急神戸線神戸三宮駅北側に位置する「三宮OSビル」を拠点に、情報発信やにぎわい創出を通じたエリアマネジメントに取り組んできたオーエス株式会社。今回の取り組みでは、これらの活動をさらに発展させ、映画館や施設の枠を超えて、駅からアクセスしやすい東遊園地を会場とし、年齢や障がいの有無を問わず誰もが一緒に楽しめるユニバーサルな遊び場を目指す。
■体験内容
■(1)竹の砦
遊具や秘密基地、からくり装置などが一体となった竹の遊び場「竹の砦」。本能的に子どもたちが自由に遊びたくなる自然遊具を体験できる。
●兵庫県立淡路景観園芸学校(兵庫県淡路市野島常盤954-2)
日本初の「景観園芸」専門教育・研究機関として1999年に開校。造園・園芸・建築・福祉を横断し、自然と調和した地域作りを実践的に学ぶ場。
■(2)土に触れ、感じ、考えてみよう！
土からできた絵具で自由に絵を描いたり、土の中から野菜を探したり、土を使った遊びを楽しめる。
●土市(株式会社ここにある)(兵庫県尼崎市杭瀬南新町4丁目16-33 hrd3)
兵庫県尼崎市の「あまがさきキューズモール」を拠点に不定期に開催しているイベント。土や自然にまつわるワークショップ体験やミニゲームを通して、新しい気づきや発見を届ける。
■(3)音の森をつくろう！
子どもたちが公園内を自由に散策しながら、自分の「好きな音」を探し共有する体験プログラム。
●TOA株式会社(兵庫県神戸市中央区港島中町7-2-1)
1934年の創業以来、業務用音響機器・映像機器を通じた事業のなかで120カ国を超える世界の国々へ商品を送り続け、「安全」「安心」「感動」を提供。“Smiles for the Public”を企業価値とし、これからも、人々が笑顔になれる社会を実現していく。
■(4)ASOBOU パラコードロープワーク 〜安心を持ち歩こう〜
防災リュックに入れておきたい「ロープ」は、縛る、吊るす、まとめる、引っ張るなど、非常時にも日常にも役立つ道具。楽しく作りながら学べる「パラコードロープワーク」を体験できる。
●NPO法人PinionGear
兵庫県神戸市を拠点に、KOBE川の音ベースキャンプ場を運営しながら、自然体験やアウトドアの要素を取り入れた防災教育・食育を展開し、地域の活性化と人材育成を目指す団体。楽しみながら防災知識を身につける体験型プログラム「ASOBOU」をはじめ、焚き火やキャンプを活用したワークショップを企画・実施。子どもから高齢者まで幅広い世代が参加できる活動を通じて、災害に強く、人と自然が共に生きる社会の実現を目指す。
■(5)ゆらゆら＆ビューン！
木に親しむ、木で遊ぶ、木を好きになる！自分の力で作れるブランコや、木を渡るジップラインで遊ぼう！
●山徨社(兵庫県神戸市灘区篠原中町1-4-22-405)
アウトドアアクティビティの知見を活かした、「地域活性化」「減災」「健康寿命の延伸と余暇の充実」「ユニバーサル社会の実現」「教育」などに関わるコンテンツの開発や運営を、神戸を中心に各地で行っている。
■(6)モルック体験
モルックをゆる〜く体験！自分で投げたら自分で起こす！まずは3回投げて30点を目指して投げてみよう！
※公式ルールでは実施しない
●モルック神戸
2016年に兵庫県初のサークルとして始動。毎月1回練習会を開催しており、練習会の最後には、くじ引きでランダムに組まれたペアで対戦。その得点を個人で積算。通年12回の総合得点を競い、忘年会で表彰式を実施している。
■(7)アウトドア車椅子体験
不整地でも移動できる車椅子モビリティなどの試乗体験を行う。
●国立大学法人岡山大学 × NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト
岡山大学(岡山県岡山市北区津島中1-1-1)では、国連が定める「世界観光倫理憲章」に基づき、誰ひとり取り残さないユニバーサルな観光について実践や研究を進めている。また、NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクトでは、誰もが楽しめる海水浴について神戸から全国に広げる実践を展開。
■(8)みんなでつくる生き物のすみか
東遊園地にあるビオトープ池を、多様な生き物のすみかに。その第一歩として、未来の池マップを作る。
●URBAN PICNIC 公園調査隊
東遊園地から街の魅力を高めていくプロジェクト、URBAN PICNIC。URBAN PICNIC 公園調査隊では、東遊園地に関するあれこれを、ボランティアメンバーを中心に調査している。
■(9)地元産材ヒノキに触れて、体験をしてみよう！
きみたつレンガを積み上げて遊ぼう。ほかにも兵庫県産ヒノキの端材で「お箸」や「廃材ロボット」体験もできる。
●株式会社松崎(兵庫県神戸市北区道場町塩田3191-3)
創業85年。神戸市北区で保育園や子ども園向けの知育玩具や家具を製造している木工所。
■イベント概要
イベント名：のびのびプレイランドin東遊園地
開催日時：2025年11月2日(日)11時〜15時
※雨天の場合は11月3日(祝)に順延。11月3日(祝)が雨天の場合は中止
開催場所：東遊園地 芝生広場(兵庫県神戸市中央区加納町6丁目4)
対象：幼児〜小学生とその保護者、地域住民
料金：無料※一部有料体験あり
※2025年10月9日時点の情報。内容については今後追加・変更になる場合あり
■東遊園地(会場)概要
所在地：兵庫県神戸市中央区加納町6丁目4
アクセス：JR「三ノ宮」駅、阪急・阪神「神戸三宮」駅徒歩5分
