富永啓生のGリーグ選手保有権、リップシティ・リミックスがノーブルズビル・ブームから獲得

NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ傘下にあるGリーグチーム、リップシティ・リミックスは10月24日（現地時間）、B1レバンガ北海道の富永啓生に関する選手保有権（returning player rights）をノーブルズビル・ブームから獲得したと発表した。交換で、リミックスはスターリング・マンリーの保有権をブームへ譲渡している。



The Rip City Remix have acquired the returning player rights to Keisei Tominaga from NOB in exchange for the returning player rights to Sterling Manley. 💿

- Rip City Remix (@ripcityremix) October 24, 2025

この制度は、過去にGリーグでプレーした選手がリーグに復帰する際、保有権を持つチームが優先的に契約交渉を行えるというもの。今回のトレードにより、リミックスが富永と交渉を行う権利を持つこととなったが、現時点で契約が成立しているわけではない。

富永は6月にB1のレバンガ北海道と2025－26シーズンの選手契約を締結。その後、NBAサマーリーグでインディアナ・ペイサーズの一員として出場した。今回の発表は、将来的に富永がアメリカで再びプレーする際、リミックスが交渉権を有することを意味している。

ただ、Gリーグ各チームが開幕へ向けてロスター構成を固めつつある時期でのトレードとなったことからも、今回の動きには注目が集まる。ノーブルズビル・ブームは今シーズンからインディアナ・マッドアンツから名称を変更したチームで、インディアナ・ペイサーズのGリーグ傘下組織。リップシティ・リミックスは昨シーズンに創設されたポートランドの育成チームであり、今後のGリーグにおける富永の権利保有状況にも関心が高まっている。

