¥¯¥Þ¤È¤ÎÁø¶ø¤¬¡Ö¤â¤·¤â¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¤¤Ä¤«¡×¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëºòº£¡£2025Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥Þ½ÐË×¿ô¤Ï²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÀª¤¤¤À¡£Åìµþ¤äÂçºå¤Ç¤â¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç²òÀâ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Â¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ò¤È¤Ä¤ÇÌ¿¤ò¼é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¯¥Þ¤è¤±¥¢¥×¥ê¤Î¼ÂÎÏ¤È¡¢AI¡¦¥É¥í¡¼¥ó¤ò¶î»È¤·¤¿ºÇ¿·µ»½Ñ¤Þ¤Ç¡¢º£¤¹¤°ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥¯¥ÞÂÐºö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÂçÃ«ÏÂÍø¡Ë
¥¯¥Þ½ÐË×·÷³ÈÂç»þÂå¤Ë¤É¤¦È÷¤¨¤ë¡©¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Ç²ÄÇ½¤Ê¥¯¥Þ¤è¤±ÂÐºö
¡¡º£¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¤â¡¢¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤é¤É¤¦Èï³²¤òÈò¤±¤ë¤«¤Î²òÀâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢iOS¤Ë¤âAndroid¤Ë¤â¥¯¥Þ¤è¤±¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤ê¡¢½ÐË×ÃÏ¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áø¶ø¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¥¯¥Þ½ÐË×·÷¤Î³ÈÂç¤ÏÆüËÜ¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¹ñ¤Ç¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¯¥Þ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë·¹¸þ¤ÈÂÐºö¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡£
º£Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤Ç¥¯¥Þ½ÐË×1Ëü6016·ï¡ª²áµîºÇÂ®¥Ú¡¼¥¹
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤¿¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¿ô¤Ï¡¢2023Ç¯¤¬Åý·×¾å¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç2Ëü4348·ï¡£2024Ç¯¤Ï¤ä¤ä¸º¾¯¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â2Ëü513·ï¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬º£Ç¯¤Ï8·î¤Þ¤Ç¤Î¿ô»ú¤Ç¤¹¤Ç¤Ë1Ëü6016·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî2Ç¯¤ÎÆ±´ü´Ö¤Î¿ô»ú¡Ê¤½¤ì¤¾¤ì1Ëü705·ï¤È1Ëü3778·ï¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÄÌÇ¯¤Ç²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¡¡¿Í¿ÈÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¼¹ï¤À¡£·ï¿ô¡¢¿Í¿ô¡¢»àË´¼Ô¿ô¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì198·ï¡¢219¿Í¡¢6¿Í¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï82·ï¡¢85¿Í¡¢3¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ï8·î¤Þ¤Ç¤Ë99·ï¡¢108¿Í¡¢5¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ï¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ë»àË´¼Ô¿ô¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¡¡¤·¤«¤â¤³¤ì¤é¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶å½£¡¦²Æì¤Î8¸©¤¬½ü³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¾ÅÔÉÜ¸©¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌÌÀÑ¤¬¹Âç¤Ê¤¿¤áÅý°ìÅª¤ÊÊó¹ðÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ä¡¢²áÅÙ¤Ê·Ù²ü¡¦É÷É¾Èï³²¤ò¾·¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÇÛÎ¸¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥¯¥Þ½ÐË×¿ô¤Ï¤½¤³¤½¤³Âç¤¤Ê¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¯¡¢ËÌ³¤Æ»¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¾åµ¤Î¿ô»ú¤Ï¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÔÉÜ¸©¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¸·×ÊýË¡¤¬¡Ö·Ù»¡ÄÌÊó¥Ù¡¼¥¹¡×¡Ö»ÔÄ®Â¼Ê¹¤¼è¤ê¡×¡Ö¸½ÃÏÄ´ººÊó¹ð¡×¤Ê¤É¤È°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¸íº¹¤â´ª°Æ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£Ç¯¤Î½ÐË×¿ô¤ÈÈï³²¤¬°ÛÍÍ¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£
¢¨1 ´Ä¶¾Ê¤Î¡Ö¥¯¥Þ½ÐË×¾ðÊóÂ®ÊóÃÍ¡×
¢¨2 Æ±¡Ö¥¯¥ÞÎà¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[Â®ÊóÃÍ]¡×
