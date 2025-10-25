米老舗メディア『The Sporting News』は24日（日本時間25日）、選手間投票によるMLBの「年間最優秀選手（Player of the Year）」にマリナーズのカル・ローリー捕手を選出。ローリーは投票312人のうち46％の得票を集め、2位アーロン・ジャッジ外野手（27％）、3位大谷翔平投手（11％）を抑えて栄冠を手にした。

■得票数に大きな開き

現在28歳のローリーは今季、捕手として史上初の60本塁打を放つなど歴史的な好成績。オールスターの本塁打競争でも優勝し、チームを2001年以来となる地区優勝に導いた。

『The Sporting News』は同日、選手間投票による「年間最優秀選手（Player of the Year）」を両リーグから1人だけ選出。ローリーが46％の得票でトップに立ち、ジャッジは27％で2位、昨季受賞の大谷は11％の3位に留まった。マリナーズの選手が受賞するのは、アレックス・ロドリゲス（1996年）、ケン・グリフィーJr.（1997年）に続いて史上3人目の快挙となった。

■現役選手から称賛の声多数

同メディアでは、選出理由について選手たちのコメントを紹介。強打の三塁手オースティン・ライリー内野手（ブレーブス）は、「捕手であることが全て。投手陣をまとめて精神的に安定させるなんて、簡単なことじゃない。しかも、打球が身体中に当たる。太もも、肩、あちこち当たってボロボロだよ。そのうえで打撃までこなすなんて」と語ると、名遊撃手のダンズビー・スワンソン内野手（カブス）は、「（ローリーとジャッジ）どちらが勝っても負けても、正直不公平だよ。素晴らしすぎる」と両者を称賛した。

また、スワンソンはマリナーズが抱える西海岸球団特有の「長距離移動」についても言及。今季の移動距離は4万4622マイル（約7万1812キロ）で30球団中4位。毎年上位3位以内に入っており、来季は5万308マイル（約8万0962キロ）で全球団トップとなる。

ローリーは正捕手として今季1072イニングで守備に就き、捕逸はゼロ。出場159試合のうち39試合はDHとして出場し「休養日」はほとんどなかった。球界屈指のタフさも、記録的な1年を支えた要因と言えるだろう。