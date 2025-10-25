°Â¤¯¤Æ»Ý¤¤¡ÖºÇ¶¯¤Î¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¡×¤Ï¤³¤ì¤Ç·è¤Þ¤ê¡Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¤ò¿©¤Ù¿Ô¤¯¤·¤¿£³¿Í¤¬Å°ÄìÆ¤ÏÀ¡ª
¡Ø¥Ú¥ä¥ó¥°¡Ù¡ØU.F.O.¡Ù¡Ø°ìÊ¿¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ÎÈë·í
¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¹á¤Ð¤·¤¤¥½¡¼¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¡£¤Þ¤ë¤«¿©ÉÊ¤Î¡Ø¥Ú¥ä¥ó¥° ¥½¡¼¥¹¤ä¤¤½¤Ð¡Ù¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³ÊÀÇ¹þ¤ß231±ß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Î¡ØÆüÀ¶¾Æ¤½¤Ð£Õ.£Æ.£Ï.¡Ù¡Ê254±ß¡Ë¡¢ÌÀÀ±¿©ÉÊ¤Î¡ØÌÀÀ± °ìÊ¿¤Á¤ã¤óÌëÅ¹¤Î¾Æ¤½¤Ð¡Ù¡Ê254±ß¡Ë¤Ê¤É¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÅìÍÎ¿å»º¤ä¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë£Ð£Â¤â¹¶Àª¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
°Â¤¯¤Æ»Ý¤¤¡ÖºÇ¶¯¤Î¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¡×¤Ï¤É¤ì¤«¡£¼«ºî¥é¡¼¥á¥ó¸¦µæ²È¤Î¿ÀÅÄÉðÏº»á¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¸¦µæ²È¤Î£ô£á£ë£á :£á¡ÊÂçÀÐ·ÉÇ·¡Ë»á¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¥Ï¥ó¥¿¡¼ÂçÏÂ¥¤¥Á¥í¥¦»á¤Î¡í£³¸¿Í¡í¤¬·ãÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Þ¤ë¤«¿©ÉÊ¤¬¡Ø¥Ú¥ä¥ó¥°°ììÔÂô¡Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¡Ë¤ä¤¤½¤Ð ËÜÊª¤Î¾¾Âû¡Ù¤ò£¹·î£¸Æü¤ËÈ¯Çä¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï¼Â¤Ë864±ß¡ª
¿ÀÅÄ¡¡¾¾Âû¤ÎÉ÷Ì£¤òÀ¸¤«¤·¤¿¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤ÎÊÑ¤ï¤ê¥À¥Í¡£¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤Î¾¾Âû¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£è§¤Ç½Á¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢±ÊÃ«±à¤Î¡Ø¾¾Âû¤ÎÌ£¤ªµÛ¤¤¤â¤Î¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢É÷Ì£¤¬Áý¤·¤Æ¡í½©¤ÎÌ£³Ð¡í¤òËþµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÏÂ¡¡¤¿¤·¤«¤Ê¡íìÔÂô´¶¡í¤¬¤¢¤ê¡¢¤±¤Ã¤·¤Æ¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤²Á³Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Þ¤ë¤«¿©ÉÊ¤Ï¡Ç75Ç¯È¯Çä¤Çº£Ç¯50¼þÇ¯¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡Ø¥Ú¥ä¥ó¥° ¥½¡¼¥¹¤ä¤¤½¤Ð¡Ù¤È¡¢ÂçÀ¹¤ê¾¦ÉÊ¤ÎÄêÈÖ¡Ø¥Ú¥ä¥ó¥° ¥½¡¼¥¹¤ä¤¤½¤ÐÄ¶ÂçÀ¹¡Ù¡Ê270±ß¡Ë¤Î¡í£²ËÜÃì¡í¤¬È×ÀÐ¡£¤À¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¥À¥Í¤ÇËÁ¸±¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ÂçÀÐ¡¡¤È¤¯¤ËÄÌ¾ï¡Ø¥Ú¥ä¥ó¥°¡Ù¤ÏÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢¸¶ÅÀ¤Ë¤·¤ÆÄºÅÀ¤Ç¤¹¡£¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤Î»ÀÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÌÜ¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£¸åÆþ¤ì¤Î¡Ö¤Õ¤ê¤«¤±¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿ÀÅÄ¡¡¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¤ÎÌÍ¤Ï¿¢ÊªÌý»é¤ÇÍÈ¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Ú¥ä¥ó¥°¡Ù¤ÎÍÈ¤²Ìý¤Ë¤Ï¥é¡¼¥É¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÅò¤ÇÌá¤·¤¿¤È¤¤ËÆ°ÊªÀ¤ÎÌý»éÊ¬¤¬ÌÍ¤«¤éÞú¡Ê¤Ë¤¸¡Ë¤ß½Ð¤Æ¥³¥¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÃúÇ«¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÐ¡¡£´ÇÜ¥µ¥¤¥º¤Î¡Ø¥Ú¥ä¥ó¥° ¥½¡¼¥¹¤ä¤¤½¤ÐÄ¶Ä¶Ä¶ÂçÀ¹£Ç£É£Ç£Á£Í£Á£Ø¡Ù¡Ê491±ß¡Ë°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥½¡¼¥¹¤ÎÌ£¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÄÌ¾ï¤è¤ê¥È¥Þ¥È¤ÎÉ÷Ì£¤È´Å¤µ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇúÀ¹¤ê¤Ç¤â¿©¤ÙË°¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤ÎÂÌ²Û»Ò¡ØÌ£¥«¥ì¡¼¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ø¥Ú¥ä¥ó¥° ¤ä¤Þ¤È¤ÎÌ£¥«¥ì¡¼¤ä¤¤½¤Ð¡Ù¡Ê254±ß¡Ë¡¢¡Ø¥Ú¥ä¥ó¥° ¥«¥ì¡¼¤ä¤¤½¤Ð¡Ù¡Ê231±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢¥«¥ì¡¼·Ï¤¬½¨°ï¡£¤Þ¤ë¤«¿©ÉÊ¤Ï¶È³¦¤Ç½é¤á¤Æ±ÕÂÎ¥½¡¼¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤¿´ë¶È¤Ç¡¢±ÕÂÎ¥½¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ë¥É¥é¥¤¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡ØU.F.O.¡Ù¤Î¹á¤ê¤ÎÈëÌ©
¡½¡½ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÀÐ¡¡¡Ø£Õ.£Æ.£Ï.¡Ù¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ç76Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¡¢¡Ç77Ç¯¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¤ò£Ã£Í¤Ëµ¯ÍÑ¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ø£Õ£Æ£Ï¡Ù¤È¤È¤â¤ËÇúÈ¯Åª¤Ë¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤â¡Ö¤º¡¼¤Ã¤ÈÇä¾åNo.£±¡×¤Èëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
Ç»¤¤Ì£¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³«È¯Åö»þ¡¢Ãæ¿´¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿°ÂÆ£¹¨´ð»á¡Ê¸½£Ã£Å£Ï¡Ë¤¬¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯¶¯Îõ¤Ê¹á¤ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ø£Õ.£Æ.£Ï.¡Ù¤Î¿¿¤Î¶¯¤µ¤Ï¡¢°ìÅÙÓÌ¤¤¤À¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¹á¤ê¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÀÅÄ¡¡´Å¤á¤Î¥½¡¼¥¹¤ÏÄêÈÖ¤Î¥Ê¥¤¥í¥ó¥Ñ¥¦¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¹á¤ê¤¬°ú¤Î©¤Ä¥¢¥ë¥ß¥Ñ¥¦¥Á¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿Ä¾·Â£²Ð¤ÎÃæÂÀÌÍ¤Ë¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤äÆù¤âÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÏÂ¡¡ËÍ¤ÏÂçÀ¹¤ê¥¿¥¤¥×¤Î¡ØÆüÀ¶¾Æ¤½¤Ð£Õ.£Æ.£Ï.ÇúÀ¹¥Ð¡¼¥ì¥ë¡Ù¡Ê332±ß¡Ë¤ò¿ä¤·¤¿¤¤¡£¡ØÇúÀ¹¡Ù¤Ï¥½¡¼¥¹Ê¸²½¤¬Çö¤¯¡¢¾Æ¤¤½¤Ð¾¦ÉÊ¤¬¶ìÀï¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¶å½£¤Ê¤É¤Ç¡Ç23Ç¯¤Ë¼Â¸³Åª¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÁ´¹ñÈÎÇä¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¡Ø£Õ.£Æ.£Ï.¡Ù¤Î1.8ÇÜ¤ÎÌÍÎÌ¤È¤¤¤¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¿¤Ó¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÌÍ¤Ë¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀ¹¤ê¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÍ¤Ï¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÍ¤¬¥½¡¼¥¹¤òµÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿©¤Ù½ª¤ï¤ê¤Î¤Û¤¦¤ÏÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡ØÇúÀ¹¡Ù¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤¬¥¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÀÐ¡¡ÌÍ¤ÏÄÌ¾ï¤è¤ê¤âºÙ¤á¤ËÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢¡ØÇúÀ¹¡ÙÍÑ¤ËÌ©ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÇÉÀ¸¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡Ø´°Á´¥á¥· ÆüÀ¶¾Æ¤½¤Ð£Õ.£Æ.£Ï.¡Ù¡Ê429±ß¡Ë¤¬¿ä¤·¡£ÄÌ¾ï¡Ø£Õ.£Æ.£Ï.¡Ù¤è¤ê¤âÅ´ÈÄ¤ÇßÖ¤á¤¿´¶¤¸¤Î¥í¡¼¥¹¥È´¶¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤ÌÍ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ò¹¯ÌÌ¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¢¤Î¶¯Îõ¤Ê¹á¤ê¤Ï·òºß¤Ç¤¹¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯10·î24¡¦31Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê