アイドルグループ「仮面女子」の元メンバーでタレントの上下碧さんと、お笑いコンビ「ファイヤーサンダー」の粼山祐さんが、そろって結婚を公表しました。



【写真を見る】【 結婚 】元「仮面女子」上下碧＆「ファイヤーサンダー」粼山祐 中華料理店での2ショットを投稿 祝意のシャワー「素敵写真すぎる」





上下さんは自身のXとインスタグラムで「ファイヤーサンダーの粼山祐さんと結婚いたしました！」と、粼山さんは「結婚しました！これからも頑張ります！」とテキスト。上下さんは中華料理店の店内でテーブルいっぱいの料理を向かい合わせで挟んでの2ショットを投稿。上下さんも粼山さんも弾けるような表情を見せています。



そして粼山さんはお店の店頭で右腕を胸の前に水平にする敬礼ポーズの2ショットを投稿。ちょっと気合いの粼山さんと笑顔の上下さんが、前向きな印象を放っています。









上下さんはインスタグラムでもピースサインの2ショットを投稿。感謝とともに「これからも変わらず、お仕事・プライベート共に全力で努めてまいります。」と抱負を綴っています。フォロワーからは「素敵写真過ぎる」「仲良くするんやでー」「幸せな家庭作って下さい」など祝意が多く集まっています。

上下碧さんは2021年までアイドルグループ「仮面女子」で活動。卒業後もモデル・タレント・MCとして活動。そして粼山祐さんはお笑いコンビ「ファイヤーサンダー」の一員として「キングオブコント」の2023年〜2025年の回に3年連続で決勝進出を果たし、2024年「第7回ナルゲキ最強決定戦」で優勝するなど、活躍を続けています。

【担当：芸能情報ステーション】