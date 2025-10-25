吉瀬美智子、海外旅行中の「珍しい」ヘアスタイル披露「どんな髪型でも美人」「優雅な休日」の声
【モデルプレス＝2025/10/25】女優の吉瀬美智子が10月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。普段とは違う髪型での動画を公開した。
【写真】50歳美人女優「珍しい私」美貌際立つヘアスタイル
吉瀬は「先日の旅のオフショット！留守にしているのがバレるので、このタイミングでの投稿」とテロップを入れた動画を公開。ベトナムのダナンを訪れていたそうで「ゆったり羽を伸ばしております。満喫してます」とカメラに向かって笑顔で語りかけ、手を振った。「前髪分けてるのも珍しい私」と綴られているように、普段下ろしていることの多い前髪をサイドで分けた姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「どんな髪型でも美人」「優雅な休日」「笑顔が可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
