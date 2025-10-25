「仕事帰りにダッシュでGET！」【しまむら】マニアが惚れた♡「最旬トップス」

この秋冬【しまむら】で何を買おう？ 迷っているなら、マニアの購入品をまるごと真似するのがいいかも。今回は、インフルエンサー@hiro77andさんが「仕事帰りにダッシュ」でGETしたという「最旬トップス」をピックアップ。一点投入でシーズンムードが高まる求心柄セーター、大人に似合うリボンプルオーバーは必見！ しかもアンダー2,000円とコスパも抜群。争奪戦になる前に早めにチェックして。

季節感たっぷりの求心柄セーター

【しまむら】「CHO*キュウシンガラPO」\1,969（税込）

秋冬ムードたっぷりの求心柄デザインが魅力のニットプルオーバー。ほどよくリラックス感のあるシルエットが、体型カバーと大人の抜け感をサポート。コーデが何か物足りない……と感じるときにもうってつけ。シンプルなワンツーコーデもこの一枚でサマ見えしそう。上からアウターを羽織っても、求心柄がさりげないアクセントになってくれます。

秋冬にぴったりのリラックスコーデ

求心柄セーター × リブニットスカートの組み合わせで、秋冬にぴったりのあったかコーデに。ふんわりしたボリューム袖が女性らしく、シルエットに抜け感をプラスしています。ボトムスは同系色でつなげて、柔らかな雰囲気のワントーンスタイルに。足元はエクリュのブーツでまとめて、ナチュラルでリラックス感のある印象にしあげて。

上品さと可愛げを両得できるリボンプルオーバー

【しまむら】「CHO*リボンボートNPO」\1,639（税込）

肩のリボンがほどよくフェミニンさを与えてくれるニットプルオーバー。デコルテをすっきり演出できそうなボートネック × リボンディテールが嬉しいポイント。たっぷりとしたボリュームスリーブも魅力で、大人の上品さと可愛げを両得できそうな一枚です。スラックスを合わせればオフィスルックに、スカートを合わせればレディライクにも着こなせそう。

ニュアンスカラーで魅せる大人フェミニンコーデ

肩リボントップスに、タックパンツを合わせたワントーンコーデ。リボンでさりげなく甘さを添えつつ、全体をベージュ × アイボリーでまとめることで上品さをプラス。ゆるっとした袖のフォルムが今っぽく、抜け感のある大人フェミニンにしあがっています。小物もトーンを揃えれば、統一感のある洗練ルックが完成。

writer：小沢 鳴子