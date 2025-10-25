佐藤健、ハロウィンの仮装「俺がハリー・ポッターやるからマントやって」
俳優の佐藤健（36歳）が、10月24日に公開されたCDTV公式YouTubeチャンネルの動画で、宮崎優に「俺がハリー・ポッター（の仮装を）やるから、マントやって」と語った。
10月27日放送の「CDTVライブ！ライブ！」に、Netflix配信ドラマ「グラスハート」発のバンド・TENBLANKが出演することになり、メンバーに「もうすぐハロウィン！全力で仮装するなら？」と質問が出た。
ドラムを務める宮崎優が「私はハリー・ポッターが大好きなので、ハリー・ポッターの仮装を全力でやってみたいなと思います」と言うと、志尊淳が「あの“杖”の方ですよね。ほうきの方ですか？」と人物ではなく物の仮装をするのかとからかう。
宮崎が「違うんだよ。マントとか、そういうことなんだよね」とハリー・ポッターの学園のマントを着て仮装するとアピール。
佐藤健が「じゃ、俺がハリーやるからマントやって」と、宮崎にマントとして佐藤を抱きしめる役をやって欲しいとからかうと、宮崎は「だからもう違うんだよな！」とツッコミを入れた。
