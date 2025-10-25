テレビ東京、栗原心平氏の新料理番組『ぺこもぐキッチン』あすスタート オファーに迷い「自分にできるのか」【コメントあり】
テレビ東京は26日午前11時から新番組『ぺこもぐキッチン』を放送する。
テレ東、国分太一＆栗原心平氏出演『男子ごはん』終了発表
料理家の栗原心平氏が「ペコペコ」なおなかのゲストを招いて、テーマをもとにそれぞれが調理。普段の料理のお悩みや最新グルメにも触れつつ、出来上がったステキな料理を「もぐもぐ」と味わい、幸せいっぱいの時間を届ける。
記念すべき初回ゲストは、子役として活躍する永尾柚乃。給食がカレーの日には一日中テンションMAXになるほどのカレー好きな永尾。今回の「ぺこぺこ」リクエストは「大好きなカレーに大好きな食材をトッピングして超超超ゴージャスにしたい」というもので、大好きな食材をトッピングすることで、地球上にただ1つの柚乃ちゃんスペシャルカレーの完成を目指す。
■栗原心平コメント
――初回の収録を終えて
ペースもテンションもわからない中でスタートしましたが、素のままの自分でやろうかなと思って収録に臨みました。せめて料理の事に関しては、丁寧に視聴者の皆さまに伝えたいと思いました。
――番組への意気込み
毎回ゲストの方が来られて、リクエストも異なるので、きちんと内容を把握し、できるだけ正解に近づけていきたいと思っています。リクエストの内容がとても尖ったレシピの場合もあるかもしれませんが、それでも視聴者の方が再現できるレシピになるよう、バランスを取りたいと思っています。その一方、ゲストの方の驚きやおいしいもとても大切なことなので、今後そのせめぎ合いが番組にとってかなり重要だと思っています。
――今後来ていただきたいゲストは
難しいですね。ムロツヨシさんとか、さだまさしさんとか仲代達矢さんとか来ていただけたらうれしいですね。でも基本どなたに来ていただいてもうれしいです。
――視聴者に一言
前に出演していた『男子ごはん』が終わり、とても残念でした。新番組のオファーをいただいた際に、とてもとても迷い自分にできるのか自信を持てずにいました。さらに新しい番組として、新しい価値を求められるということにもプレッシャーを感じていました。しかしながら、個人のSNSやテレビ東京さんにとても多くの方から、「番組をやってほしいです」というお声をたくさんいただき、とてもうれしく、そして自分の存在価値を少しだけ見いだせた気がします。そのような気持ちの中、新番組のオファーをいただけたので人生一回きりだしやってみようと思いました。未だ不安もありますが、自分なりの新しい挑戦として頑張りたいと思っています。また、良い番組は一人でできるわけではありません。スタッフの皆さんと話し合い、協力しながら一同団結力を持って撮影に挑みます。ぜひ、新番組をご覧いただき、楽しんでいただければ幸甚です。引き続きお世話になりますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
