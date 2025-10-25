これがレジェンド俳優の神通力か。お笑い芸人のお見送り芸人しんいちが10月24日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演。独自のゲン担ぎでパチンコの大当たりを引き寄せる場面があった。

【映像】大物俳優をパチンコにかざすと大当たり！な瞬間

この日、しんいちはザ・ギースの尾関高文と共にパチンコ実戦。舞台は宮城県・マルハン名取店で、機種はSANKYOのパチンコ「eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver.」をチョイスした。そんな中、しんいちの台は197回転で信頼度40％にカスタムした「先青線フラッシュ」が発生。「うわぁぁ！」と飛び上がると、「ざまぁねぇ！もろた！」と尾関を挑発した。

続けて、ズボンのポケットからスマホを取り出し、それを台に密着。その待ち受け画面は同じ事務所の超大御所俳優・高橋英樹で、しんいちは「英樹パワーや。マジで高橋英樹さん、めっちゃパワーある」と大当たりを願った。これにスタジオで実戦を見守る見取り図の盛山晋太郎、さらば青春の光の森田哲矢と東ブクロらが「大先輩や」「あおってるやろ」などと大ウケする中、しんいちの台は激熱の「隠しランプ」が点滅。そのまま見事に大当たりへと繋がった。

これにはしんいちも「でぃあぁぁぁぁぁ！」と全力ガッツポーズ。「英樹様！英樹様ありがとうございます」と頭を下げると、「やっぱ英樹様や。よっしゃ！」と再び喜びをあらわにした。

