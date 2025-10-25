歌手の木村カエラが25日、自身のインスタグラムを更新。41歳の誕生日を迎えたことを報告した。

「2025.10.24 お誕生日でした。お友達と家族でお祝いしてくれて、とっても嬉しかったです。ケーキのロウソクが、14歳になってた」とケーキの写真をアップ。「うそです。41歳になりました」と茶目っ気たっぷり。

「20周年の日本武道館からもう1年がたったんだな。とっても早くてびっくりしてます」とこの1年を振り返り、「0時を回ってから本当にたくさんのおめでとうをくれて、ありがとう。がんばろーって思いました」と感謝した。

「これからも大好きな歌をみんなに届けられるように、愛を持って、楽しく生きていきたいと思います」と意気込み。

「これからもよろしくお願いします。 コジコジプレゼントでもらいました。やったぁー」とコジコジのピンを頭につけた自身のショットをアップし、「今日もいい日になりますように」と締めくくった。

この投稿に、ファンからは祝福の声とともに「41歳史上、最も可愛い人類です」「とーっても良い表情」「14歳でも全然大丈夫な奇跡の41歳 激かわ」「かわいすぎる」「14歳おめでとう 女子中学生だね」「ずっとずっと憧れの存在です」「素敵な一年になりますように」「同じコジコジピン愛用してます！笑」などのコメントが寄せられている。

木村は2010年、俳優の永山瑛太と結婚。同年10月に第1子長男、2013年10月に第2子長女をそれぞれ出産したことを発表した。