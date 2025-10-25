「食パン」を思わせる“ふんわり”としたフォルムが人気の柴犬が「本物の食パン」に嫉妬し、怒る姿が注目を集めている。

【映像】食パンに嫉妬して怒るらんまるくん

YouTubeに動画を投稿したのは、柴犬のらんまるくん（10歳）の飼い主（@ShibainuRanmaru）。動画には、飼い主が本物の食パンをなでる様子が映っている。すると、自分ではなく食パンをなでたことに対して遺憾の意を表明したのか、怒るらんまるくん。

食パンに嫉妬！食パンのようなフォルムのらんまるくん

気まずい空気を察した飼い主が改めてらんまるくんを“なでなで”したところ、すっかりご満悦の様子であった。

らんまるくんはYouTubeで50万人以上の登録者を持つ柴犬界隈の大御所。日課は、トイレットペーパーなどの芯を引きちぎることと、飼い主に“なでなで”を許可することだという。

動画を見た人からは、「『ンガッ!!』っていう怒り方するの可愛すぎる」「食パンに嫉妬するの可愛い」「疲れてる時にこれ見ると癒される」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA Morning』より）