テレビ東京は25日、料理家栗原心平氏を起用した新料理番組「ぺこもぐキッチン」（日曜午前11時）を26日から放送すると発表した。元TOKIO国分太一のコンプライアンス違反を受け番組終了した「男子ごはん」の後番組。

栗原氏が「ペコペコ」なおなかのゲストを招き、出来上がったすてきな料理を「もぐもぐ」と味わい、幸せいっぱいの時間を届ける番組。

初回ゲストは、子役として活躍する永尾柚乃。給食がカレーの日には一日中テンションMAXになるほどのカレー好きで、今回の「ぺこぺこ」リクエストは「大好きなカレーに大好きな食材をトッピングして超超超ゴージャスにしたい」。大好きな食材をトッピングすることで、地球上にただ1つの柚乃ちゃんスペシャルカレーの完成を目指す。

普段の料理でも使えるような調理ポイントなど栗原心平ならではのアドバイスを楽しみながら、料理も楽しめる番組という。

栗原氏は「前に出演していた『男子ごはん』が終わり、とても残念でした」とし、新番組のオファーに「とてもとても迷い自分にできるのか自信を持てずにいました。新しい価値を求められるということにもプレッシャーを感じていました」と心境を明かした。

◆栗原心平氏コメント

−初回の収録を終えて。

ペースもテンションもわからない中でスタートしましたが、素のままの自分でやろうかなと思って収録に臨みました。

−今後来てもらいたいゲストは。

難しいですね。ムロツヨシさんとか、さだまさしさんとか仲代達矢さんとか来ていただけたらうれしいですね。でも基本どなたに来ていただいてもうれしいです。

−視聴者にひと言

前に出演していた「男子ごはん」が終わり、とても残念でした。新番組のオファーを頂いた際に、とてもとても迷い自分にできるのか自信を持てずにいました。新しい番組として、新しい価値を求められるということにもプレッシャーを感じていました。その様な気持ちの中、新番組のオファーを頂けたので人生一回きりだしやってみようと思いました。いまだ不安もありますが、自分なりの新しい挑戦として頑張りたいと思っています。良い番組は一人でできるわけではありません。スタッフの皆さんと話し合い、協力しながら一同団結力を持って撮影に挑みます。