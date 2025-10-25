TUY

2024Ç¯ÅÙ¤Î»³·Á¸©¹â¹»±ØÅÁ¤¬10·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢»³·Á¸©Ä¹°æ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ï10¥Áー¥à¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Á´¹ñÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤Ï£±°Ì¤¬³ÍÆÀ¡£ÅìËÌÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤Ï4°Ì¤Þ¤Ç¤¬³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£

¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î½ç°Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£

½ç°Ì ÊÑÆ° ³Ø¹»Ì¾       Áö¼Ô 1°Ì ¢ª »³·Á¾ëËÌ       ¿ùËÜ ÍÚ(3)     2°Ì ¢ª »³·ÁÃæ±û       º´Æ£ Í¤Èþ(1)     3°Ì ¢ª ¼òÅÄÆî       Çò´ú Íû°á(1)     4°Ì ¢ª Åì³¤Âç»³·Á       ¿ûÌî ¿¿ºù(3)     5°Ì ¢ª »³·ÁÀ¾       ÄÑ ¤Ò¤ÊÇµ(2)     - ·« »³·Á³Ø±¡       ÉÙ³ß çý±û(1)     - ·« ¾±Æâ¹çÆ±       º´Æ£ ¤¢¤²¤Ï(2)     - ·« Äá²¬Åì       ËÜ´Ö Íü·î(2)     - ·« »³ËÌ¡¦ÆîÍÛ¡¦ÊÆÅì       ÂÀÅÄ °ì³ò(2)     - ·«   »³·ÁÅì       Æ£°æ ÍÛ¹á(1)    