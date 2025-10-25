◆米大リーグ ワールドシリーズ第１戦 ブルージェイズ―ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、ワールドシリーズ第１戦の敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２―２の同点となった５回先頭の３打席目は２番手左腕・フルーハティと対戦し見逃し三振に倒れた。最後はカウント２―２から低めの際どいコースの変化球をストライク判定され、思わず天を仰いだ。

ブルージェイズの先発は２２歳新人右腕のトレイ・イエサベージ投手。９月１５日（同１６日）にメジャーデビューしたばかりで、レギュラーシーズン、ポストシーズンで各３試合しか登板がなかった。

大谷は、初回先頭の１打席目は、大ブーイングを浴びながら打席に入り、カウント２―２から低めのスプリットを振らされて空振り三振に倒れて、中６日での３打席連続弾とはならなかった。

ドジャースは１回裏に先発のスネルが２死満塁のピンチを無失点で切り抜けると、両軍無得点の２回に１死一、二塁からＥ・ヘルナンデスが中前適時打を放って先取点を奪った。なおも２死満塁で大谷に打席が回ったが一ゴロに倒れてリードを広げることはできなかった。それでも３回にはベッツ、フリーマンの連続四球からスミスの右前適時打で１点を追加。２点をリードしたが、４回に無死一塁でバーショに２ランを浴びて追いつかれた。イエサベージは４回８０球、４安打２失点で降板した。

大谷は地区シリーズのフィリーズ戦以降打撃の調子を落としていたが、１７日（同１８日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦、本拠地・ブルワーズ戦で３本塁打と圧巻の活躍。前日２３日（同２４日）の全体練習ではフリー打撃を行い、推定飛距離１５０メートルの特大弾を５階席に運ぶなど、調子は上向いていた。

昨季もヤンキースを４勝１敗で破ってワールドチャンピオンをつかんだが、第２戦で左肩を脱臼した影響で第３戦以降は強行出場となった大谷。本来の力を出せなかったとあって球団初の２年連続ワールドシリーズ制覇へ「本当の意味ですべてを味わったわけではないので、そこも含めて今年また新たな経験。楽しみにしている」と意気込んでいた。