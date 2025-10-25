アラスカ州アンカレジで行われた米ロ首脳会談で記者会見に臨むキリル・ドミトリエフ氏＝８月/Drew Angerer/AFP/Getty Images Moscow

モスクワ（ＣＮＮ）ロシアの経済特使を務めるキリル・ドミトリエフ氏が、「公式」協議に臨むため米国入りしたことが分かった。事情に詳しい複数の情報筋が２４日、ＣＮＮに独占的に明らかにした。トランプ米大統領は数日前、新たな厳しい対ロシア制裁を発表したばかり。

ドミトリエフ氏はロシアの政府系ファンド「ロシア直接投資基金（ＲＤＩＦ）」の総裁で、クレムリン（ロシア大統領府）の特使でもある。情報筋によると、「米ロ関係に関する協議を続ける」目的で、トランプ政権の当局者と会談する予定とみられている。

ホワイトハウス当局者はＣＮＮに対し、米国の対ロシア交渉の窓口を務めるウィトコフ中東担当特使が２５日、マイアミでドミトリエフ氏と会う見込みだと明かした。今回の訪米について知る情報筋によると、共和党のアンナ・パウリナ・ルナ下院議員もドミトリエフ氏と面会する見通しだという。

ルナ氏は今月、ドミトリエフ氏と会談する予定をＳＮＳで明らかにした際、米国が引き続きロシアとの「関係や平和と貿易を巡る対話を促進する」ことが重要だと述べ、「米ロ両国が敵対する必要はない。貿易面の協力はあらゆる関係者に利益をもたらす」との認識を示していた。

ドミトリエフ氏は２４日、Ｘ（旧ツイッター）への投稿で今回の訪問に触れ、「米国側からの招待に基づき、以前から計画されていた」と説明。米ロ間の対話は「世界にとって極めて重要であり、ロシアの立場の十分な理解と国益への敬意をもって継続されなければならない」と言い添えた。

今回の訪問は、ウクライナ戦争の終結を拒むロシアの姿勢に米国がいら立ちを募らせる中で実現した。トランプ氏は先に、ロシアのプーチン大統領との首脳会談を自ら「中止した」と発言。トランプ政権は２２日、ロシアの２大石油企業ロスネフチとルクオイルに制裁を科し、ウクライナ戦争の即時停戦に応じるようロシア政府に求めていた。

一方プーチン氏は、一連の制裁によるロシア経済への影響はほぼ皆無だと述べ、ロシア政府に圧力をかける試みだとの見方を表明。２３日には、「自尊心ある国が圧力に屈して何かを行うことなど決してない」と述べた。