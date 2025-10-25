俳優チョン・ヘイン、名古屋で弟とランニング！汗かく姿も爽やか「遺伝子どうなってるの」

俳優チョン・ヘインが弟チョン・へジュン氏と日本で夜のランニングを楽しんだ。

去る10月23日、チョン・へジュン氏は自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「兄弟ラン」という文章とともに1枚の写真を投稿した。

公開された写真のなかの2人は、日本の名古屋市内に見える街で、トレーニングウェア姿でランニングを終えた後、カメラを見つめながら微笑んでいる。汗に濡れた顔からもわかる透明感ある肌に、兄弟で似た笑顔が際立っている。

（写真＝チョン・へジュン氏Instagram）左：チョン・ヘイン

特に、2人は目立たない恰好でも“イケメン兄弟”の定石を披露し、ファンの視線を釘付けにした。2人の優しい姿が公開されると、ネットユーザーたちは、「皮膚の遺伝子どうなってるの」「兄弟最高」「見ているだけでも温かい」といった反応を示した。

チョン・ヘジュン氏は最近、チョン・ヘインの空港スケジュールで傘をさしてあげる姿が捉えられ、ネット上で注目された。現在、彼はチョン・ヘインが所属するFNCエンターテインメントでマネージャーとして勤務している。

なお、チョン・ヘインはNetflixドラマ『こんなクソみたいな愛』（原題）を次の出演作として選んだ。記憶喪失になった検事コ・ウンセ（演者ハヨン）と、自分が彼女の彼氏だと主張するボクシングコーチのチャン・テハ（演者チョン・ヘイン）の同棲を中心に繰り広げられる物語だ。

◇チョン・ヘイン プロフィール

1988年4月1日生まれ。FNCエンターテインメント所属。26歳だった2014年にドラマ『百年の花嫁』で俳優デビューを果たし、日本でも人気の『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』ではヒロインの初恋役として特別出演した。主な出演作にドラマ『刑務所のルールブック』『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』『ある春の夜に』、映画『ユ・ヨルの音楽アルバム』『スタートアップ！』など。