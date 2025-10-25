◇ワールドシリーズ第1戦 ブルージェイズ ― ドジャース（2025年10月24日 トロント）

ワールドシリーズ（WS）第1戦は24日（日本時間25日）、トロントで行われ、ア・リーグ覇者のブルージェイズが4回に2―2の同点に追いついた。

この回先頭の5番カークが右翼フェンス直撃のシングルヒットで出塁。ドジャース先発左腕スネル対策として上位に右打者が並んだ中、今季打率.260と左投手を苦にしない左打者の6番バーショが真ん中の直球をとらえ、中堅バックスクリーンを直撃する423フィート（約128.9メートル）の同点2ランを叩き込んだ。32年ぶりにWS進出を果たしたチームに声援を送るため、本拠ロジャーズ・センターに詰めかけたファンは総立ちで熱狂した。

バーショは初回2死満塁で中飛に倒れ、先制のチャンスをつぶしていた。チームは3回まで毎回安打を記録しながら無得点に終わっていただけに、値千金の同点弾となった。

ブルージェイズはWS初戦では歴代2番目に若い22歳88日で先発した新人右腕イエサベージが制球に苦しんだ。初回こそ3者凡退に抑えたが、2、3回はいずれも四球をきっかけに失点。スプリットを武器に5三振を奪ったものの、4回で80球を投げ4安打3四球2失点で交代していた。