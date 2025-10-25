A賞：「ぬいぐるみクッション　おうじ」

　『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』を題材にしたキャラクターくじ「映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ くじ」が、10月31日（金）から、全国の「ローソン」などで発売される。

【写真】ラストワン賞は“おつきのコ”のぬいぐるみクッション！　景品一覧

■映画のキャラクターたちが登場

　今回登場する「映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ くじ」は、作品の世界観が詰まったアイテムがそろう、全5等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。

　A賞には、映画に登場するキャラクター“おうじ”の「ぬいぐるみクッション　おうじ」がラインナップされる。

　また、B賞にはキャラクターたちの個性を活かした「ショルダーポーチ」、C賞には「スクイーズボールチェーン」、D賞には「アクリルヘアクリップセット」、E賞には「ジッパーバッグ＆ステッカーセット」など、日常使いしやすい雑貨も勢ぞろい。

　さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、“おつきのコ”の「ぬいぐるみクッション　おつきのコ」が用意されるほか、シリアルコードを3つ集めて応募できるエンタメチャンスキャンペーンでは、「ぬいぐるみクッション　おうじ＆おつきのコ」が抽選で100名にプレゼントされる。