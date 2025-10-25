映画『すみっコぐらし』のくじが登場！ “おうじ＆おつきのコ”のぬいぐるみクッションなど展開
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』を題材にしたキャラクターくじ「映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ くじ」が、10月31日（金）から、全国の「ローソン」などで発売される。
【写真】ラストワン賞は“おつきのコ”のぬいぐるみクッション！ 景品一覧
■映画のキャラクターたちが登場
今回登場する「映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ くじ」は、作品の世界観が詰まったアイテムがそろう、全5等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞には、映画に登場するキャラクター“おうじ”の「ぬいぐるみクッション おうじ」がラインナップされる。
また、B賞にはキャラクターたちの個性を活かした「ショルダーポーチ」、C賞には「スクイーズボールチェーン」、D賞には「アクリルヘアクリップセット」、E賞には「ジッパーバッグ＆ステッカーセット」など、日常使いしやすい雑貨も勢ぞろい。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、“おつきのコ”の「ぬいぐるみクッション おつきのコ」が用意されるほか、シリアルコードを3つ集めて応募できるエンタメチャンスキャンペーンでは、「ぬいぐるみクッション おうじ＆おつきのコ」が抽選で100名にプレゼントされる。
