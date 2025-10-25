µÜºê¤Î¥´¥ë¥ÕÎ¹¤Ï¤³¤³¤«¤é¡¡¾ë¾´Æó¤µ¤ó¡¢µÜºê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤òËþµÊ¡¡½÷»Ò¥×¥í¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ªÀï¤ÎÉñÂæ¤Ç»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼Â´¶
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¾ë¾´Æó¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¡á¼¯»ùÅç¼Â¶È¹â½Ð¿È¡á¤¬¶å½£¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò½ä¤ë´ë²è¤Ï¡¢º£²ó¤«¤éµÜºê¤ËÂ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¡ÖJLPGA¥Ä¥¢¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¡×¡Ê11·î27¡Á30Æü¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëµÜºê»Ô¤Î¡ÖµÜºê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊCC¡Ë¡×¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¾¾ÅÄÃ£Ìé¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¡¼¥ï¡¼¥É¡¡¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¢¨¥Ü¡¼¥ë¤ÈÌµÎÁ·ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¾ÜºÙ¤ÏºÇ½ª¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤â¤Ï¤ä¹Ô¤´·¤ì¤¿Æ»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¾ë¤µ¤ó¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËµÜºê¤ò²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖµÜºê¤ÎÎ¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¤À¤è¤Í¡×¡£µÜºê¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤Ç5Ê¬ÄøÅÙ¤È¤¤¤¦È´·²¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤¿¤á¡¢ÅþÃå¢ªÂ¨¥é¥¦¥ó¥É¤È¤¤¤¦ÆüÄø¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Ì¾Êª¥³¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð14ÈÖ¥ß¥É¥ë¡Ê359¥ä¡¼¥É¡Ë¤À¡£¥Æ¥£¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Ãæ±û¤Î¾¾ÎÓ¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤ë¡£ÄÌ¾Î¡Ö·³´ÏÅç¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤ÎÆñ½ê¤òÁ°¤Ë¡¢¤É¤¦¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤Î¤«¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£250¥ä¡¼¥É°Ê¾å¤Ç±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¼êÁ°¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð2ÂÇÌÜ¤ÇÂç¤¤ÊàÊÉá¤È¤Ê¤ë¡£·³´ÏÅç¤Îº¸±¦¤Î¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤Ï¶¹¤¤¤¿¤á¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁÀ¤¦¤³¤È¤â´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¾ë¤µ¤ó¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç·³´ÏÅç¤Î±¦¸åÊý¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¡Ö±Û¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¼êÁ°¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡£ÀïÎ¬¤ò¹Í¤¨¤Æ¿Ê¤à¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Í¡×¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢2ÂÇÌÜ¤ÏË¤Âæ¥°¥ê¡¼¥ó¤Çº¸¤Î¥Ð¥ó¥«¡¼¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ú¤Â³¤½Å°µ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤¦¤Þ¤¯2¥ª¥ó¤·¤Æ¤â¡¢¹âÎï¥°¥ê¡¼¥ó¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£¾ë¤µ¤ó¤â3¥ª¥ó2¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Ü¥®¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿µÜºêCC±Ä¶ÈÉô¤Î°æÂ¼ÏÂÍµ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ÊÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¹¶¤á¤ë¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥°¥ê¡¼¥ó¼þÊÕ¤Î¹¶Î¬¤â¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤Î¸°¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£º¸¥É¥Ã¥°¥ì¥Ã¥°¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë18ÈÖ¥ß¥É¥ë¡Ê400¥ä¡¼¥É¡Ë¤Ï¡¢2ÂÇÌÜ¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²¤ÇÆóÃÊ¥°¥ê¡¼¥ó¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë¡£¾ë¤µ¤ó¤Ï¥»¥ª¥ê¡¼ÄÌ¤ê¤Ë¼êÁ°¤«¤é¹¶¤á¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¡£¡Ö°ÊÁ°¤Ï¡¢±ü¤Ë¤Ä¤±¤Æ·Ú¤¯¥Ñ¥Ã¥È¤·¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¤ò¤Ï¤ß½Ð¤¹¡¢¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢£½©¤Ë¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥È¥Ã¥×¤ÎÀï¤¤¤¬
¡¡¤³¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥³¡¼¥¹¤À¤¬¡¢¤½¤Î³Ú¤·¤µ¤òµá¤á¤Æ¡¢¸©Æâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢11·î¤Ë¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¡ÖJLPGA¥Ä¥¢¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î¾ë¤µ¤ó¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤Î°æ¾å·°¤µ¤ó¤Ï¡¢²áµî¤ÎÂç²ñ¤Ç½Ð¾ìÁª¼ê¤Î¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤ËÂç²ñ¤ÎÁ°¸å¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¿Íµ¤¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¡¢¤³¤Î½©¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥×¥í¤¬½¸¤¦Ç®Àï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ¯¤Ë¿ô²óË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾ë¤µ¤ó¤â¡¢¥³¡¼¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¸ýÄ´¤¬Ç®¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìÂÁá¤¯ËþµÊ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£µÜºê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö
µÜºê»ÔÅÄµÈ4855¤Î90¡£0985-56-4117¡£µÜºê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥ÖÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
¢£¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡õ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î³µÍ×
¢£¥°¥ë¥á
¡¡µÜºê¤Ç¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢µÜºêCC¤¬Äó¶¡¤¹¤ë´é¿¨¤ì¤ÏËÉÙ¤À¡£¤Þ¤º¤ÏÉÔÆ°¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö»ª¼÷»Ê¡×¡£À¸¤Î»ª¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢¿Ý¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»ª¤¬Æþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð·çÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤ë¤Ê¤é·ç¤«¤µ¤ºÃíÊ¸¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡Â¾¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡Ö¤Ø¤Ù¤¹³øÍÈ¤²¤¦¤É¤ó¡×¤À¡£µÜºê¸©Æü¸þ»Ô¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ç¡¢´»µÌ·Ï¤Î²Ì¼Â¤Î¡Ö¤Ø¤Ù¤¹¡×¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬ÆÃÄ§Åª¡£²Ì½Á¤ò¤¦¤É¤ó¤ËÎý¤ê¹þ¤ß¡¢ÌÍ¤Î¾å¤Ë¤Ï¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¼Â¤¬¤¢¤ë¡£³øÍÈ¤²¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯ÀäÉÊ¤Ï¡¢¤¹¤ë¤¹¤ë¤È¤Î¤É¤³¤·¤â¤è¤¯¡¢Èè¤ì¤¿ÂÎ¤Ë¤·¤ß¤ï¤¿¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Á¥¥óÆîÈÚ¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©¤Î³Ú¤·¤ß¤â¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡·ÇºÜ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢µÜºê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤ÎÊ¿ÆüÌµÎÁ¥×¥ì¡¼·ô£±ÁÈ£´¿ÍÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£´õË¾¼Ô¤Ï¡¢£Ç£Ä£Ï¤ÎÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤«¤é±þÊç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±þÊç¤Ë¤Ï¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÎµÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¤¹¡£URL¤Ï¥³¥Á¥é¡£
¢¡¾ë¾´Æó¡Ê¤¸¤ç¤¦¡¦¤·¤ç¤¦¤¸¡Ë
¡¡1975Ç¯6·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÌ³¤Æ»¼¼Íö»Ô½Ð¿È¡£¼¯»ùÅç¼Â¹â¤Ç¤Ï3Ç¯»þ¤Ë¹â¹»Áª¼ê¸¢¥Ù¥¹¥È4¡£J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï»Ô¸¶¡Ê¸½ÀéÍÕ¡Ë¤ä²£ÉÍFM¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢2000Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï1998Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£06Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£¸½ºß¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¡ÖËÌ³¤Æ»½½¾¡¥¹¥«¥¤¥¢¡¼¥¹¡×¤ÎÅý³ç¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡ÖJO¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô10Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£