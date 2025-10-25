◆米大リーグ ワールドシリーズ第１戦 ブルージェイズ―ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースのブレーク・スネル投手が第１戦に先発し、２点リードの４回無死一塁の場面でバーショにバックスクリーンへの同点２ランを浴びた。連続無失点イニングは「１７」でストップ。チームとしては山本由伸投手がブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦に初回先頭打者弾を浴びて以来の被弾となった。

初回は２死からゲレロに四球を与えると、４番ビシェットには右安で２死一、三塁のピンチを招いた。さらにカークにも死球を与えて満塁にすると、超満員の敵地は大熱狂。だが、最後はバーショを中飛に抑え、無失点で切り抜けた。

ドジャース打線は２回に先頭のスミスが四球を選ぶと、１死からマンシーが左安。１死一、二塁からＥ・ヘルナンデスがしぶとく中前にはじき返し、二塁走者のＴ・ヘルナンデスが先制のホームを踏んだ。１点リードの３回無死一、二塁で迎えた２打席目には、スミスが右前適時打を放ち、リードを２点に広げていた。

今季ドジャースに加入したサイ・ヤング賞２度の実績を持つスネルは、開幕直後に左肩を痛めて離脱。８月に復帰したが、レギュラーシーズンでは１１登板５勝４敗、防御率２・３５だった。だが、ポストシーズンでは先発の柱としてチームに貢献。レッズとのワイルドカードシリーズ第１戦では７回４安打２失点９Ｋの好投。フィリーズとの地区シリーズ第２戦では６回１安打無失点９Ｋとすると、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズの第１戦も８回無失点１０Ｋの好投で３戦連続で白星をマークしている。