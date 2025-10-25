A¤§! groupº´Ìî¾½ºÈ¡ÖºÇ½é¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë·ù¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÉÝ¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Á¤§¡ª¡¡£ç£ò£ï£õ£ð¡×¤Îº´Ìî¾½ºÈ¤¬£²£µÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¾®³Ø¹»£³Ç¯À¸¤«¤é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò»Ï¤á¡¢·àÃÄ»Íµ¨¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¥ä¥ó¥°¥·¥ó¥ÐÌò¤ÈÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¼«¿È¤ò¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥¨¥ê¡¼¥È¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡Æ²ËÜ¸÷°ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ö£Å£î£ä£ì£å£ó£ó¡¡£Ó£È£Ï£Ã£Ë¡×¤ò´Ñ·à¤·¡Ö¤ª¤â¤í²á¤®¤Æ¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤ÎÉñÂæ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡Ê»öÌ³½ê¤Ë¡ËÍúÎò½ñ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö»öÌ³½êÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âºÇ½é¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë·ù¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£ÀèÇÚ¤Î¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëºÝ¤â¡Ö²¿¤ò²Î¤Ã¤Æ¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡£Æþ¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯¤ÎÃæ£³¤È¤«¤ÇÌ¾¤À¤¿¤ëÀèÇÚ¤ÎÃæ¤Ç£±¿Í¤Ç¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê²Î¤ï¤µ¤ì¤ë¡£²¶¤Î¥½¥í¶Ê¤Î´Ö¤À¤±¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ºÂ¤ë¡£¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤½¤Î´¶¤¸µá¤á¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´é¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤¨¤ë¡£ºÇ½é¤ÏÉÝ¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£