世界が注目！LDH発の7人組ボーイズグループ・PSYCHIC FEVERの魅力を徹底解剖

“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』。

同番組の11月のピックアップアーティストが、7人組ボーイズグループのPSYCHIC FEVERに決定した。

M:ZINE編集部員のMrs. GREEN APPLE・若井滉斗、初登場のEXIT・りんたろー。、テレビ朝日の林美桜アナウンサーの3人が、世界を舞台に活躍する7人の魅力を徹底解剖していく。

PSYCHIC FEVERの知られざる特技に迫る企画や、ダンススキルが光る新企画、さらにはスタジオパフォーマンスなど、盛りだくさんの内容が3週にわたって放送される。

◆PSYCHIC FEVERとは？

PSYCHIC FEVERは、EXILE TRIBEから7番目のグループとして2022年7月にデビューした、小波津志、WEESA、剣、中西椋雅、渡邉廉、JIMMY、半田龍臣の7人組ボーイズグループ。

7人それぞれの個性が魅力となり、ダンス、ヴォーカル、ラップによるパフォーマンスが化学反応を起こすことから、PSYCHIC FEVERと名付けられた（ファンネームはForEVER）。

「IGNITE OUR DREAMS」をパーパスとして掲げるPSYCHIC FEVERのパフォーマンスは、見る者に夢に勇気を与え、その心に火をつける存在となっている。

グローバルでの活躍を目指し2022年のデビュー時から日本をはじめ、アジアを中心に活動している。

とくに2024年1月リリースの『Just Like Dat feat. JP THE WAVY』は国内外で大きな話題を集め、TikTokでの総再生回数が3億回を突破。

さらにSpotifyの国内含むバイラルチャートトップ50にてタイ、ベトナム、フィリピン、シンガポール、マレーシア、韓国などアジア9つの国と地域でもチャートイン、アメリカでもバイラル・ヒットとなるなど世界各国から注目を集めた。

2025年2月にはアメリカ6都市にて「PSYCHIC FEVER FIRST U.S. TOUR 2025」を開催し、大成功を収めた。さらに3月には、世界最大級のアメリカの音楽見本市「SXSW 2025」に出演するなど、世界で活躍が注目されている。

◆中西椋雅 コメント

僕たちの表も裏も楽しんでもらえるような内容になっていると思います。ぜひご覧ください！