ドーバー銀座で恒例パブリックイベント「オープンハウス」開催　マチエール・フェカルがトランクショーを実施

ドーバー ストリート マーケット ギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA、以下DSMG）が、1日限りのパブリックイベント「オープンハウス（OPEN HOUSE）」を10月25日に開催する。

同イベントは、2019年から不定期で開催。ライブパフォーマンスやブックサイニング、限定アイテムの販売、特別なインスタレーションを通じて、国内外のデザイナーやアーティストとの交流を創出している。

今回のオープンハウスでは、1階のエレファントスペースで「ストーンアイランド（Stone Island）」の新プロジェクト「デニム・リサーチ（DENIM RESEARCH）」によるインスタレーションを設置。スペシャルイベントとして、先日のパリファッションウィークで公式スケジュール入りを果たした「マチエール・フェカル（MATIÈRES FÉCALES）」が、同日15時にトランクショーを行う。また、細野晴臣のアルバム「TROPICAL DANDY」のリリース50周年を記念した限定グッズを販売する。

東京発のグローバルメディア「ナッシングネス（Nothingness）」は、「アンダーカバー（UNDERCOVER）」とのコラボレーションアイテムを発売。「ストックホルム サーフボード クラブ（Stockholm Surfboard Club）」は、長年のコラボレーターであるアーティスト サンダー・ティルマン（Thunder Tillman）と制作したカセットテープ「Sen / Ocean Meditations」のセカンドプレス版を展開するほか、オリジナルのアートワークを取り入れたTシャツを発売する。そのほか、「ヴィア ピアーヴェ トレンタトレ（VIA PIAVE33）」のルームフレグランスや、「ティーエスティーエス（TSTS）」の限定アイテムなどを豊富に揃える。

◾️DSMG OPEN HOUSE

開催日：2025年10月25日（土）

会場：ドーバーストリートマーケット 銀座

所在地：東京都中央区銀座6-9-5 銀座コマツ西館