◇ワールドシリーズ第1戦 ブルージェイズ ― ドジャース（2025年10月24日 トロント）

ア・リーグ覇者ブルージェイズのボー・ビシェット内野手（27）が24日（日本時間25日）、本拠でのドジャースとのワールドシリーズ（WS）第1戦に「4番・二塁」で先発。復帰初戦で好守備を披露した。

0―2とリードされた3回1死二塁で、ド軍5番T・ヘルナンデスの打球は二遊間へ。二塁ベース後方の遊撃寄りで、抜ければ3点目という打球を逆シングルで捕球したビシェットは、体をひねりながらのジャンピングスローで一塁へ送球し、間一髪でT・ヘルナンデスをアウトにした。左膝負傷の影響で本来の遊撃とは異なるポジションだったが、制球に苦しんでいる先発の22歳新人右腕イエサベージを救った。

ビシェットは9月6日のヤンキース戦で相手捕手と激突し、左膝を捻挫して離脱。ポストシーズン（PS）はヤンキースとの地区シリーズ、マリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）もロースターから外れていた。

チームが32年ぶりに出場したWSで、自身メジャー初となる二塁手で待望の復帰。試合前の会見では「他のポジションよりも早く準備できると思った」と早期復帰のためと説明していた。ビシェットは初回の復帰初打席でもチーム初安打となる右前打を放っていた。